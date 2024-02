Mercato Napoli, ultim’ora di Romano sul bomber: può sostituire Osimhen

Arriva l’annuncio circa il possibile sostituto di Victor Osimhen da parte dell’esperto di mercato. Le ultime sull’obiettivo targato Napoli.

Pareggia anche a Cagliari il Napoli di mister Calzona, spinto sulle nuvole per qualche istante da Victor Osimhen prima che un insieme di errori individuali costasse agli azzurri la rete di Zito Luvumbo. Gioia e dolore, però, anche per quanto riguarda la prestazione del nigeriano, sempre presente quando si tratta di spingere in porta la zampata ma ormai marcato stretto dai difensori, che in ogni modo tentano di innervosire la punta. In casa Napoli, inoltre, Osimhen è tornato quest’oggi al centro dell’attenzione non a causa di vicende personali, bensì grazie all’ultimo aggiornamento circa un suo possibile sostituto la prossima annata. L’indiscrezione sull’obiettivo di mercato azzurro hanno ben presto girato il web.

Napoli su Sesko, Fabrizio Romano con gli aggiornamenti

Uno dei tenti nomi sondati dal Napoli per il post Osimhen è senz’altro quello di Benjamin Sesko. La giovane punta del Lipsia, da molti dipinta come un vero e proprio fenomeno generazionale, ha infatti scalato abilmente i ranghi azzurri, cui dirigenza è già all’opera sul reparto d’attacco. Osimhen è infatti sicuro di una propria cessione, con introiti che andranno a sfiorare i 130 milioni grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto del nigeriano.

Proprio per questo, il Napoli ha potuto permettersi il lusso di stanziare i propri occhi sul classe 2003 sloveno, che in Germania ha sorpreso media e non solo. Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano infatti, Sesko ha trovato il gol 4 volte nelle ultime 5 gare di Bundesliga, con il dato che aumenta a 7 reti in 9 uscite da titolare se si prendono in considerazione tutte le competizioni. Una media totale di una marcatura ogni 120 minuti, con tali dati che avrebbero quindi attirato sul calciatore, sempre stando alle dichiarazioni di Romano, numerosi scout provenienti da ogni parte d’Europa. Molto probabile, quindi, che fra questo insieme vi siano anche le figure dirigenziali atte a programmare il prossimo mercato del Napoli.

Sesko al napoli, quanto vale lo sloveno

Tali numeri sembrerebbero aver stregato gran parte dell’Europa, e giungere su Sesko la prossima estate potrebbe essere difficile nonostante i 130 milioni di budget a disposizione. Questo, in quanto il Napoli non sarebbe intenzionato a riversare l’intero bottino su un nuovo profilo di mercato, con l’agguerrita concorrenza che esalta poi il tutto. 30 milioni, infatti, l’attuale valore di mercato della punta, che potrebbe però sensibilmente lievitare visto l’ampio numero di compagini sulle tracce di Sesko. Una situazione da studiare, nella quale il Napoli promette di essere protagonista al fianco anche del Milan, altro club di Serie A interessato al 2003.