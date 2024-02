Kvara, l’agente torna a parlare: l’annuncio sul futuro fa tremare i tifosi

Continua il momento buio del Napoli nonostante il cambio in panchina, con il tutto arricchito anche dalle ultime news su Kvaratskhelia. Le parole dell’agente.

Non riesce più ad uscire dalla propria spirale negativa il Napoli, che nonostante l’arrivo sulla panchina di mister Calzona, nonché al promettente pari interno con il Barcellona, ha terminato l’ennesimo week-end sperperando punti importanti ai fini della classifica. In particolare, il tutto è avvenuto questa volta sotto forma della rete allo scadere di Zito Luvumbo in quel di Cagliari, con annessi errori individuali della squadra in grado di lasciare 2 punti alla Unipol Domus. Preoccupa quindi anche l’ennesima prestazione sotto tono di un Kvaratskhelia blindato dalla difesa avversaria e sconsolato al momento dell’uscita, in grado di far preoccupare i tifosi del Napoli anche per alcune vicende extracampo. Le parole dell’agente sanno infatti di fulmine nel cielo all’ombra del Vesuvio.

Futuro Kvaratskhelia, le parole dell’agente

Che Khvicha Kvaratkhelia sia ormai divenuto un target facile da puntare per le grandi compagini europee è ben risaputo. Dopo la fiammata dello scorso anno infatti, il georgiano ha assunto sempre più consensi negli indici di gradimento dei top club del continente, fra cui anche di Barcellona e PSG. Formazioni, queste, già dipinte sulle tracce del numero settantasette nelle scorse settimane, e cui conferme circa l’interesse sono giunte direttamente dall’agente del calciatore.

“Barcellona e PSG sono sulle tracce di Kvaratskhelia? Il fatto che ci siano offerte da parte di squadre di questa portata è ovvio. D’altronde basta guardarlo in campo“, ha dichiarato Mamuka Jugeli ai microfoni di championat.com. “Sarebbe strano il contrario: a maggio sarà tutto più chiaro“, ha quindi tuonato al termine dell’intervista il procuratore. Parole forti, che non fanno di certo piacere ai tifosi del Napoli, già alle prese con numerosi problemi interni inerenti alla propria squadra.

Le big chiamano Kvaratskhelia, la situazione del georgiano

Nel corso degli ultimi mesi, numerose sono state le compagini dipinte sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia, palesatesi nell’immediato dopo l’exploit in quel di Napoli. Il tutto è cominciato dal Real Madrid, squadra del cuore del georgiano ora defilatasi visto il sempre più probabile acquisto di Mbappe, terminando poi con le sopracitate PSG e Barcellona. Da capire ora come si evolverà la situazione fino a maggio e successivamente nei mesi estivi, con l’ipotesi di incontro fra il calciatore e la dirigenza catalana in occasione del match di ritorno in Champions League che comincia a crescere. Ad oggi, il Napoli non ha mai formulato una vera e propria cifra da richiedere per l’ingaggio di Kvarstkhelia, sebbene la piattaforma Transfermarkt mantenga i propri standard su un valore di mercato pari ad 80 milioni.