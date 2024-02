Il Napoli torna subito a Castel Volturno in vista di Sassuolo: aggiornamenti sulle condizioni di Ngonge

Dopo il brutto pareggio contro il Cagliari, il Napoli è tornato a lavorare a Castel Volturno in vista della sfida contro il Sassuolo.

Il Napoli non sa più vincere. Gli azzurri non sono riusciti a portare via dall’Unipol Domus di Cagliari i tre punti nonostante il match si fosse messo sui binari giusti. La squadra di Calzona non è riuscita a mantenere il vantaggio complici tre errori individuali a dir poco clamorosi. Prima Simeone e Politano hanno sbagliato a tu per tu con il portiere rossoblù e soprattutto sono stati molto egoisti nel non passare il pallone al compagno libero praticamente sulla linea di porta. Poi Juan Jesus, su un pallone rilanciato alla disperata da Dossena si è completamente addormentato e ha permesso a Luvumbo Zito di controllare e infilare Meret che non ha potuto nulla.

Sono due punti persi pesantissimi per il Napoli che a questo punto non sembra essere più in corsa nemmeno per un piazzamento in Champions League. La squadra di Calzona, però, ha ribadito che fino a quando la matematica lo consentirà, il Napoli crederà nella qualificazione alla massima competizione europea.

Report allenamento, le condizioni di Ngonge

Per puntare alla qualificazione alla prossima Champions League, come affermato anche da Jack Raspadori nel post partita, c’è una sola strada: il lavoro. Lavoro che per il Napoli è ricominciato già questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Il club partenopeo ha diramato pochi minuti fa, attraverso il proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento odierno. Da segnalare le condizioni di Cyril Ngonge che anche oggi si è allenato a parte.

Dopo la gara di Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma mercoledì al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto attivazione, seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Calzona, dunque, rischia che anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo la rosa non sia al completo. Le condizioni di Ngonge, infatti, non danno ancora garanzie e non è impossibile ipotizzare il suo forfait anche in vista della prossima trasferta. Il Napoli giocherà contro il Sassuolo, che ha appena esonerato Dionisi, mercoledì sera alle ore 18.