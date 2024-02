Fiorentina-Lazio, i Viola vincono e allungano sul Napoli: come cambia la classifica – FOTO

Non sorridono alla classifica del Napoli le ultime sfide della giornata numero 26 di Serie A. Come cambia la graduatoria al termine del turno.

Continua ad influire sull’attuale situazione del Napoli il pareggio-beffa ottenuto contro il Cagliari alla Unipol Domus. Il tutto, a ben 24 ore di distanza dalla sfida caratterizzata dalla rete di Osimhen e dal pareggio all’ultimo secondo targato Luvumbo, in grado di privare ancora una volta gli azzurri di 2 punti importantissimi ai fini della classifica. Proprio quest’ultima, infatti, ha voltato ancor più le spalle al Napoli dopo le ultime due sfide del 26° turno di Serie A, con impegnate nell’ordine Roma, Torino, Fiorentina e Lazio. La nuova graduatoria.

Serie A, la classifica dopo Roma-Torino e Fiorentina-Lazio

Non è bastato il solo pareggio contro il Cagliari: la classifica del Napoli è stata notevolmente colpita anche da quanto accaduto all’Olimpico di Roma. Una super vittoria sul Torino ha infatti caratterizzato il tardo pomeriggio dei giallorossi, portati in auge da una splendida tripletta di Dybala. A nulla sono quindi servite le marcature di Zapata e di Huijsen nella porta sbagliata, capaci di rendere solo meno pesante il tabellino. 3-2, di conseguenza, il risultato finale della sfida, che ha spinto la Roma al 6° posto con 44 punti nonché bloccato il Torino in decima piazza con 36, scongiurando il pericolo di sorpasso al Napoli.

Grandi emozioni, poi, anche al Franchi di Firenze, dove Fiorentina e Lazio non hanno di certo annoiato il pubblico. Al vantaggio biancoceleste targato Luis Alberto hanno infatti risposto il pari di Kayode e la rete del 2-1 di Bonaventura, pochi istanti dopo l’ennesimo errore dal dischetto della viola, targato Nico Gonzalez. Ad allungare sul Napoli, fermo a 37 ma con una partita in meno, sono quindi i toscani, portatisi al 7° posto a quota 41. Fallisce invece la missione fuga la Lazio, piantata a 40.

Classifica Serie A, ultima possibilità di riscatto per il Napoli

Serviva cambiare sostanzialmente marcia al Napoli dopo l’arrivo di Calzona, per mantenere stabili le possibilità di aggancio alla Champions League. Il pareggio contro il Cagliari, e i conseguenti risultati di Roma-Torino e Fiorentina-Lazio, hanno però stroncato ulteriormente la classifica azzurra, con i Campioni d’Italia ora fermi al 9° posto. Ultima chiamata per l’Europa, quindi, per i partenopei, che forti della sfida in meno dovranno giungere al Mapei Stadium contro il Sassuolo con il successo come unico risultato possibile. Vincere nel recupero potrebbe infatti smuovere leggermente la graduatoria napoletana, prima del big match del Maradona contro la Juventus. Una doppia vittoria riaprirebbe le danze per una corsa apparsa ormai al culmine all’ombra del Vesuvio, sebbene il raggiungimento dei 6 punti risulti ad oggi alquanto complicato.