“Doppio infortunio, a rischio il prossimo match”: la notizia riguarda il Napoli

Due calciatori importanti si fermano per infortunio, a rischio la prossima gara di campionato: interessato alla questione anche il Napoli

Il cammino del Napoli in campionato ha subito un altro stop. La trasferta di Cagliari è terminata con un deludente 1-1. Ma ciò che fa più male è forse il modo in cui è maturato il pareggio. Dopo una gara bloccata, che il Cagliari ha preparato oggetivamente molto bene, gli azzurri sono riusciti a sbloccarla con Osimhen, che ha raccolto l’assist perfetto di Raspadori. Tutto ciò al minuto 66. Per la mezz’ora successiva il Napoli è andato vicinissimo al gol con Politano e Simeone. Al minuto 96 poi la beffa. Luvumbo ha raccolto un lancio lungo di Dossena e, complice una disattenzione di Juan Jesus, ha messo a segno la rete del pareggio.

Risultato che spezza i sogni Champions del Napoli. La top quattro appare, come mai prima d’ora, lontanissima. Calzona è chiamato ad una vera e propria impresa. Mercoledì gli azzurri partiranno alla volta di Reggio Emilia, dove andrà in scena Sassuolo-Napoli, recupero della ventunesima giornata di Serie A. Un calendario non facile per il nuovo allenatore dei campioni d’Italia in carica. Prima i neroverdi, con nuovo allenatore (Dionisi è stato esonerato, lo sostituirà Bigica, ndr), poi la Juventus di Massimiliano Allegri al Maradona, che oggi è tornata alla vittoria in casa, contro il Frosinone.

La Juventus torna alla vittoria ma perde due pedine importanti: Napoli in dubbio

La Juventus ha vinto la gara negli ultimissimi istanti di partita, 3-2, grazie ad una rete, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di Rugani. I bianconeri hanno però perso due pedine importanti per infortunio: McKennie e Rabiot. Il francese ha giocato solo per mezz’ora. È stato costretto ad uscire a causa di un forte dolore al piede, rimediato dopo uno scontro con Bremer.

Una prima diagnosi, come riportato da Sky Sports, ha evidenziato per il francese una lussazione della falange del primo dito del piede destro. I tempi di recupero saranno poi definiti nei prossimi giorni, al J Medical, dopo i dovuti esami strumentali. McKennie invece è uscito per lussazione alla spalla sinistra. L’americano è uscito molto dolorante dal campo, con il braccio immobilizzato.

Rabiot e McKennie in dubbio per il Napoli? Assenze pesanti per Allegri

L’americano e il francese sono due perni della formazione di Allegri. Difficilmente l’allenatore toscano ne ha fatto a meno quest’anno. Rabiot conta ben 22 presenze in Serie A. McKennie invece arriva addirittura a 25. Anche contro il Frosinone, nonostante l’uscita anticipata per infortunio, ha messo a referto due assist. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare news più precise riguardo i tempi di recupero.