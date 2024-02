Sorpresa Zielinski, novità dell’ultima ora: ha deciso Calzona

Si parla ancora di Zielinski in casa Napoli, tramite le ultime news sull’azzurro giunte a sorpresa. La decisione di Calzona fa discutere.

Dopo il doppio pareggio in rimonta contro Genoa e Barcellona, il Napoli è pronto per tornare a calcare i campi di Serie A in quel della Unipol Domus, d’innanzi al Cagliari degli ex Ranieri, Gaetano, Petagna e Pavoletti. Sarà questo un esame importantissimo per Calzona, cui strada in azzurro comincerà proprio contro i rossoblu sardi. Vincere è infatti di vitale importanza per dei partenopei ora chiamati al tour de force, caratterizzato anche dalle prossime sfide contro Sassuolo, Juventus e di nuovo Barcellona. Il tutto, nel giro di 2 settimane, con il fitto carico di impegni che ha così portato Calzona alla drastica decisione circa Piotr Zielinski. Lo scenario a sorpresa.

Verso Cagliari-Napoli, Zielinski torna fra i titolari

Parlare di Zielinski in quel di Napoli non risulta essere facile da un po’, con le vicende estive e quanto poi accaduto in stagione con l’Inter abili a distorcere la concezione del pubblico napoletano verso il polacco. Il passaggio dell’ex Empoli in nerazzurro a partire dalla prossima stagione è infatti ormai certo e, in attesa di ciò, il popolo azzurro gli si è rivoltato contro, ampiamente deluso dal modus operandi del centrocampista. Fuori dalla lista Champions e dalle ultime formazioni titolari però, Zielinski è pronto a rientrare in campo contro il Cagliari, stando alle ultime scelte di Calzona.

Il neo-tecnico sarebbe difatti pronto a dare fiducia al polacco, rendendolo partecipe della trasferta sarda, in cui il numero venti dividerà il reparto di centrocampo con i soliti Lobotka e Anguissa. A rivelarlo, l’odierna edizione del Corriere dello Sport, cui righe hanno destato scalpore all’ombra del Vesuvio. Da capire ora quanto questa scelta sia arrivata come premio visto il momento di forma di Zielinski e quanto da semplice obbligo visto il fitto calendario. Ciò che c’è di certo è che sorprende il mancato utilizzo di Traore, che dopo la buona prestazione con il Genoa aveva donato lampi di luce anche entrando dalla panchina contro il Barcellona.

Cagliari-Napoli, altri dubbi per Calzona

Se il centrocampo azzurro che sfiderà quest’oggi il Cagliari sembrerebbe essere ormai designato, qualche dubbio di troppo assale invece Calzona negli altri reparti. Ballottaggio Olivera-Mario Rui sulla sinistra per il tecnico, che a destra dovrà affidarsi a Mazzocchi causa squalifica per Di Lorenzo. In attacco invece, appurata la titolarità di Kvaratskhelia, è dubbio negli altri due ruoli. Questo, a causa degli ultimi problemi rimediati da Politano e Osimhen, convocati nonostante un leggero acciacco fisico per il primo e alcuni sintomi influenzali accusati dal secondo. Da capire quanto Calzona vorrà calcare la mano sui due profili, con Lindstrom, Raspadori e Simeone già pronti a scalpitare.