Sassuolo, esonero Dionisi: il nuovo allenatore esordirà contro il Napoli

Non solo in casa Napoli. Un altro esonero si prepara a caratterizzare le prossime ore targate Sassuolo. Il neo-mister debutterà contro gli azzurri.

Il Napoli di mister Calzona è pronto a scendere in campo anche in Serie A, dopo il pareggio interno contro il Barcellona nel vero e proprio debutto per il tecnico. In particolare, quello di quest’oggi sarà il terzo esordio stagionale in campionato per un tecnico sulla panchina azzurra, viste le precedenti avventure targate Garcia e Mazzarri. Entrambi trovarono quindi il successo alla prima nonostante la piega poi assunta dalla propria avventura, con la speranza che Calzona segua le orme dei suoi predecessori soltanto in base al primo punto. Non solo in azzurro si vive però di crisi legate all’allenatore. Vicino all’esonero, anche Dionisi in casa Sassuolo, con il neo tecnico dei neroverdi pronto a debuttare proprio contro il Napoli nel match di recupero di settimana prossima.

Sassuolo, esonero ad un passo per Dionisi

Sembrerebbe ormai essere giunta al capolinea l’avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi sono infatti sprofondati al penultimo posto in classifica, con soli 20 punti all’attivo. Una situazione horror per una delle squadre più costanti dell’ultimo decennio targato Serie A, che rischia ora di perdere una propria certezza. Il Sassuolo fa però fatica, e l’ultima sconfitta interna patita contro l’Empoli, con annessa protesta dei tifosi, sarebbe costata cara a Dionisi.

Secondo Gianluca Di Marzio infatti, nelle prossime ore verrà comunicato dalla società l’esonero del tecnico, con annesso nome del sostituto. In pole sembrerebbe esserci quindi Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera neroverde ed ora vicino alla promozione in prima squadra. Da capire, però, se questa rappresenterà una scelta ad interim o la decisione definitiva della dirigenza targata Sassuolo, che nelle scorse settimane aveva stretto contatti anche con Fabio Grosso. La cosa certa è che un cambio in panchina è ormai alle porte fra le mura del Mapei Stadium, pronto ad ospitare il debutto di Bigica proprio d’innanzi al Napoli di Calzona.

Verso Sassuolo-Napoli, sarà debutto per il neo-tecnico

Si attende quindi nelle prossime ore l’annuncio circa la promozione in prima squadra di Bigica. L’attuale tecnico della Primavera del Sassuolo sostituirà quindi Dionisi già a partire dalle prossime sfida, con il primo incarico che sarà proprio con il Napoli di mister Calzona. Il tutto, all’interno della cornice del Mapei Stadium, che mercoledì 28 febbraio aprirà le porte al match di recupero della giornata numero 21, rinviato a causa dell’impegno in Supercoppa degli azzurri. Alle ore 18, il calcio d’inizio della sfida.