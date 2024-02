Nuovo esonero ufficiale: c’è il comunicato prima di Sassuolo-Napoli

Arriva l’annuncio, salta un’altra panchina in Serie A, a pochi giorni dalla prossima sfida di campionato Sassuolo-Napoli: tutti i dettagli

Questo pomeriggio il Napoli ha pareggiato in casa del Cagliari, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un match duro dal punto di vista fisico, che i sardi hanno pareggiato negli ultimissimi istanti di partita grazie alla rete siglata da Zito Luvumbo, con la complicità della difesa del Napoli, Juan Jesus su tutti. Un pareggio che senza dubbio affievolisce le speranze Champions degli azzurri, che si allontanano sempre più dalla top quattro, o da un ipotetica top cinque (nel caso in cui l’Italia dovesse avere un posto extra dal ranking UEFA).

La prossima gara di campionato vedrà la squadra di Calzona impegnata nella trasferta di Reggio Emilia, dove si recupererà la ventunesima giornata di Serie A. I neroverdi sono sprofondati nella zona più calda della classifica. Gli ultimi risultati hanno messo a serio rischio la permanenza in Serie A. Ieri l’ultima beffa contro l’Empoli, che ha trovato la rete nei minuti di recupero con Bastoni inguaiando la pozione dell’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi. A pochi giorni dalla gara contro il Napoli la società emiliana ha deciso di prendere una decisione drastica.

Novità importante in casa Sassuolo: rivoluzione prima del Napoli

Con un comunicato sui canali ufficiali del club il Sassuolo ha infatti annunciato l’esonero dell’attuale tecnico Alessio Dionisi. “L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra”, riprendendo la nota ufficiale del Sassuolo.

Al suo posto siederà in panchina, a partire da Sassuolo-Napoli sarà Emiliano Bigica, attuale allenatore della Primavera. Dunque, soluzione interna per ovviare al rendimento disastroso degli ultimi mesi. La società però ci ha tenuto a ringraziare Dionisi: “La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro“, questo quanto scritto sul comunicato.

Sassuolo-Napoli, chi è Bigica il nuovo allenatore dei neroverdi

Da giocatore Bigica ha vestito anche la maglia del Napoli, dal 1999 al 2001 e successivamente nella stagione 2001-02. Ha vinto anche un Europeo Under 21, da capitano, nel 1994. Da allenatore invece, dopo alcune esperienze in serie minori, ha svolto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Under 17. Poi dal 2017 al 2020 ha allenato la Primavera della Fiorentina. Dal 2020 allena invece il Sassuolo Primavera. Con la Fiorentina ha anche messo in bacheca una Coppa Italia Primavera nel 2019.