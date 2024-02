“Meglio voi o il Napoli di Spalletti?”: Augusto messo alle strette, la risposta in diretta

L’Inter di Inzaghi continua a macinare record e a dominare la Serie A: Carlos Augusto risponde al paragone con il Napoli di Spalletti

L’Inter di Inzaghi continua a vincere. Stavolta a farne le spese è il Lecce di D’Aversa, che ha subito un perentorio 0-4, in casa. Numeri da capogiro per i nerazzurri, nel segno di Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato a quota 22 reti (pienamente in corsa per battere il record dei 36 di Immobile e Higuain). Contro i salentini l’argentino ha messo a referto altre due reti, una per tempo. Grazie alla vittoria sul Lecce l’Inter si è portata a più nove sulla Juventus (con una partita in meno, che i nerazzurri recupereranno in settimana contro l’Atalanta).

Un distacco enorme, che sembra quasi incolmabile se diamo uno sguardo al ruolino di marcia della squadra di Inzaghi. Un dominio che quasi ricorda quello del Napoli di Spalletti la scorsa stagione, quando ci si interrogava solo sul quando sarebbe arrivato il fatidico giorno della vittoria dello scudetto. Mesi prima del 4 maggio 2023 la città era già stracolma di striscioni, addobbi e svariati altri gadget per festeggiare l’imminente scudetto. L’Inter dovrà onorare anche l’impegno Champions, dove c’è voglia di replicare l’incredibile cammino della passata stagione, ma anche quando Inzaghi attua massiccio turnover la squadra risponde sempre e comunque presente.

Paragone Inter di Inzaghi-Napoli di Spalletti: la risposta di Carlos Augusto

In diretta a Sky Sports ci si è interrogati su quale delle due squadre in questione sia stata più dominante. A rispondere alle domande dei giornalisti presenti in studio Carlos Augusto, intervistato durante il post partita di Lecce-Inter. Il difensore brasiliano non ha esitato a rispondere:

“Io ho fiducia in noi e non voglio dire cose sbagliate. Ma ho fiducia nei miei compagni per arrivare a maggio a centrare il nostro obiettivo”.

Queste le sue parole all’emittente televisiva. Dunque, non una presa di posizione netta. Di sicuro se l’Inter continua con questo andamento è probabile che riesca a vincere il campionato con larghissimo anticipo.

Napoli 2022\23 vs Inter 2023\24: dati a confronto

Vincendo il recupero l’Inter scavalcherebbe, in termini di punti, il Napoli dell’anno scorso. Gli azzurri avevano però già quindici punti di distacco dalla seconda, più dell’attuale distanza tra Juventus e Inter. Spalletti ha conquistato lo scudetto con cinque giornate di anticipo (la vittoria contro la Salernitana avrebbe potuto scrivere un nuovo record nella storia del campionato italiano). Staremo a vedere se l’Inter riuscirà ad eguagliare, o addirittura a superare la straordinaria impresa degli azzurri.