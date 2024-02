Juan Jesus nella bufera: ondata di insulti social, avete visto come ha reagito?

Juan Jesus ricoperto di insulti dopo Cagliari-Napoli, il difensore brasiliano ha optato per un gesto forte: la sua reazione sui social

Cagliari-Napoli è terminata con un risultato amaro per i tifosi azzurri, 1-1, maturato negli ultimissimi minuti di gara. A decidere il match la rete di Zito Luvumbo, che ha risposto al vantaggio di Osimhen. L’attaccante angolano ha raccolto un pallone a campanile calciato dalla difesa da Dossena. Complice un chiaro errore di valutazione di Juan Jesus, Luvumbo ha insaccato con relativa semplicità il pallone alle spalle di Meret. Il risultato in questione riduce ancor di più le speranze Champions del Napoli, sempre più distante dalle prime quattro posizioni della classifica.

Gli azzurri occupano ora la nona posizione in classifica. A meno undici dalla sorpresa Bologna, che occupa ora il quarto posto. Distante otto punti la quinta posizione, che in caso di un buon rendimento europeo delle sette squadre impegnate in Europa potrebbe valere lo spot extra in vista della prossima Champions League. Ora l’impresa di qualificare gli azzurri appare per Calzona come una vera e propria missione impossibile. Servirà però superare al più presto la delusione del Sant’Elia per concludere al meglio la stagione e ripartire poi in estate.

Napoli-Cagliari, insulti a non finire per Juan Jesus: la sua reazione

In tanti sui social network hanno addossato le colpe del pareggio a Juan Jesus. Sono apparsi quindi numerosi insulti nella sezione commenti dell’ultimo post Instagram del difensore brasiliano. Tanti i commenti che lo esortano a lasciare il Napoli oppure quelli che lo invitano (poco carinamente) a sedersi in panchina.

Vistosi colpito da tale ondata di commenti negativi Juan Jesus ha deciso di disattivare i commenti. Segnale che il difensore brasiliano ha letto i tanti insulti nei suoi confronti. E ovviamente non li ha per nulla presi bene. Una botta emotiva non da poco per Juan Jesus, che però nel tempo ha dimostrato di sapersi rialzare anche dopo momenti negativi come questo.

Juan Jesus sempre più titolare, il cambio allenatore non ha cambiato le carte in tavola

Come Mazzarri e Garcia anche Calzona per i suoi primissimi due match sulla panchina azzurra ha deciso di affidarsi a Juan Jesus al centro della difesa. Nonostante il recupero di Natan e le prestazioni quasi sempre positive di Ostigard, tutti e tre gli allenatori hanno preferito l’esperienza del centrale ex Roma. Per lui quest’anno per lui 21 presenze, già più del totale dell’anno scorso, quando è sceso in campo 18 volte.