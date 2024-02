Cagliari-Napoli alle porte: mister Calzona ha già deciso chi scenderà in campo contro i rossoblù sardi tra Zielinski e Traoré.

Francesco Calzona ha già in mente la squadra che domani, alle ore 15 all’Unipol Domus Arena di Cagliari, scenderà in campo per portare i 3 punti a casa. Con Victor Osimhen non al meglio, il mister ha in mente di schierare i calciatori con maggiore qualità tecnica pur di impensierire la retroguardia di casa maggiormente e creare più difficoltà in mezzo al campo.

Proprio a centrocampo, infatti, il Napoli ha diversi interpreti che Calzona dovrà scegliere dopo un’attenta analisi: Anguissa sta svolgendo una stagione sottotono ma sarà tra i titolari, Lobotka è un inamovibile ed è impossibile che possa essere messo in discussione mentre il neo-arrivato Traoré, Cajuste e Zielinski, sul piede di partenza, scalpitano per un posto tra i titolari.

Con Dendoncker per ora poco considerato, Calzona si concentra sui possibili centrocampisti che potrebbero davvero cambiare improvvisamente l’inerzia della partita: Traoré e Zielinski. L’ex Sassuolo si è presentato discretamente lasciando un buon ricordo e contro il Genoa e contro il Barcellona. Da capire se si tratta del suo reale rendimento o di prestazioni occasionali: il tempo ce lo svelerà.

Il polacco, invece, prossimo a vestire la maglia dell’Inter, non sembra essere il più motivato in squadra ma sicuramente quello che, fisicamente, risentirà di meno dei vari impegni partenopei: escluso dalla lista UEFA, infatti, potrebbe essere la chiave, grazie alla sua freschezza, per agguantare il quarto posto portando sulle spalle la squadra azzurra in campionato.

Ballottaggio tra Zielinski e Traoré, Calzona ha deciso

L’allenatore ha compiuto le proprie valutazioni e, secondo quanto riportato da “Il Mattino” è molto probabile che, a vestire la casacca dei titolari sarà proprio Piotr Zielinski. L’ex Udinese ed Empoli, nelle ultime 6 partite, ha giocato soltanto due gare, in altre 2 era infortunato nell’ultima giornata, la 25esima contro il Genoa, non è stato chiamato in causa, nonostante il risultato sfavorevole, poi agguantato da Cyril Ngonge nei minuti finali del match.

L’idea dell’allenatore sarebbe quella di dare sfogo alle qualità tecnico-tattiche del calciatore in un momento in cui è fondamentale raccogliere quanti più punti possibili per tentare, nonostante il clamoroso ritardo, la qualificazione alla prossima Champions League. Uno snodo fondamentale per la stagione partenopea che, in caso di mancato successo potrebbe perdere le speranze per un posizionamento europeo.