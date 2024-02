Serie A, lungo stop per il titolare: salta anche il Napoli

Un titolarissimo di Serie A si è infortunato durante l’ultimo allenamento: lungo stop che gli farà saltare anche la sfida al Napoli.

L’attenzione del Napoli è interamente rivolta alla sfida di domani pomeriggio contro il Cagliari. Gli azzurri sono alla ricerca di una vittoria che gli permetta di smuovere la classifica, ma soprattutto di ritrovare le certezze perse negli ultimi mesi.

Come spiegato dallo stesso Francesco Calzona nel post partita di Napoli-Barcellona, gli azzurri sembrano aver ritrovato il giusto spirito per concludere al meglio la stagione. Quello che manca, ora, è tutto ciò che concerne il campo. I tanti cambi di modulo degli ultimi mesi hanno mandato in confusione i campioni d’Italia.

Calzona si è detto molto arrabbiato nel post partita per lo scarso ordine tattico espresso in campo. Gli azzurri devono ritrovare compattezza difensiva e di squadra. I giocatori, infatti, non possono permettersi di allungarsi troppo in campo perchè questo porta a subire ripartenze e gol. In attacco, poi, si deve tornare a segnare con continuità e il ritorno di Victor Osimhen può essere fondamentale.

Stop in Serie A: salta anche la sfida al Napoli

Il prossimo match che attende gli azzurri è quello contro il Cagliari di domani pomeriggio. Gli azzurri, poi, dovranno sfidare Sassuolo, recupero del 21° turno, Juventus e Torino, prima del ritorno di Champions contro il Barcellona.

In particolare, per il Torino non arrivano buone notizie in vista della sfida contro il Napoli. Nell’ultimo allenamento si è fermato Adrien Tameze. Gli esami strumentali hanno evidenziato “un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro“.

Il Torino fa sapere che il recupero si svilupperà in base all’evoluzione clinica dell’infortunio. I tempi di recupero si aggirano attorno ai 15 giorni e per questo motivo il francese salterà la sfida contro il Napoli del prossimo 10 marzo.

Ivan Juric, dunque, perde una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico. La grande duttilità di Tameze, infatti, ha permesso a Juric di colmare delle defezioni sia a centrocampo che in difesa. La sua assenza, dunque, è molto pesante per il Torino e dovrà essere bravo il Napoli a sfruttarla a suo vantaggio.

Contro i granata, poi, i ragazzi di Calzona sono chiamati a vendicare la bruttissima sconfitta per 3-0 di qualche settimana fa. In quel caso, Mazzarri si assunse la piena responsabilità della sconfitta, spiegando come avesse fatto un richiamo di preparazione nel corso della settimana che avevo portato i giocatori ad essere molto stanchi nei 90′ di gara.