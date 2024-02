Report SSC Napoli, annuncio ufficiale su Osimhen: novità anche su Ngonge

Si è concluso l’allenamento mattutino degli azzurri: annuncio ufficiale su Victor Osimhen e novità su Cyril Ngonge.

La squadra di Francesco Calzona è a lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari: valevole per la 26esima giornata di Serie A. Un ultimo vero e proprio treno per una concreta e plausibile possibilità di qualificazione alla prossima e “nuova” edizione della Champions League. Da verificare erano le situazioni legate alla condizione fisica precaria di Osimhen e di Ngonge, quest’ultimo infortunatosi alla vigilia del match contro il Barcellona.

L’allenamento in programma per stamattina all’SSCN Konami Training Center si è appena concluso con novità importanti in ottica Cagliari, in programma domani alle 15. La squadra ha svolto un attivazione e torello sul campo 2 ed è stato impegnata nel lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Novità sulle condizioni di Victor Osimhen e Cyril Ngonge.

Osimhen verso il recupero, ancora a parte Ngonge

Il centravanti partenopeo si è allenato in gruppo: un chiaro messaggio che il calciatore dovrebbe almeno essere in panchina per la trasferta sarda. Osimhen, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe apertamente esposto di voler prendere parte ad una partita molto delicata, nonostante il leggero stato influenzale accusato nell’allenamento di venerdì mattina.

Cyril Ngonge, invece, non è ancora pronto per scendere in campo: lavoro personalizzato per lui e trasferta che ora è quasi ufficialmente saltata per l’attaccante. L’ex Hellas Verona, uno dei più in forma dell’ultimo periodo, non ha ancora recuperato dal trauma distorsivo contusivo al ginocchio sinistro.

News calcio Napoli: il report dopo l’allenamento odierno

Di seguito, il comunicato riportato dal Napoli in seguito alla sessione odierna di allenamento, tenutasi al Konami Training Center di Castel Volturno agli ordini di mister Francesco Calzona:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo.

Rischio forfait scongiurato, dunque, per Victor Osimhen che, così come fatto contro il Barcellona, cercherà di trascinare i suoi compagni in un periodo sicuramente complicato, con la speranza che ciò possa servire per rimontare in classifica.