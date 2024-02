Primavera 2, grandissima vittoria del Napoli: battuto per 2-0 lo Spezia

Si è da poco conclusa la sfida di Primavera 2 tra il Napoli e lo Spezia. Ottimo risultato per i ragazzi di Tedesco.

Mentre c’è un Napoli che sta ancora preparando la sfida di domani contro il Cagliari di Claudio Ranieri, ce n’è un altro che ha già giocato. Si tratta del Napoli Primavera allenato in questa stagione da Andrea Tedesco che quest’oggi allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola ha sfidato lo Spezia.

Dopo la retrocessione dello scorso anno con Nicolò Frustalupi in panchina, gli azzurrini sono chiamati a tornare subito in Primavera 1. Il percorso in campionato è stato fino a questo momento abbastanza buono con gli azzurrini che distano solo due punti dalla zona playoff.

Primavera 2, vittoria sontuosa del Napoli sullo Spezia

Gli azzurrini hanno giocato questo pomeriggio contro lo Spezia nel match valido per il 20° turno del campionato Primavera 2. Il Napoli ha battuto i liguri con un secco 2-0 che alimenta le speranze di playoff.

Primo tempo a senso unico con il Napoli che spinge forte sull’acceleratore. Al 15′ si sblocca la partita, fallo netto ai danni di Peluso in area di rigore, l’arbitro attende qualche istante e decreta il penalty. Sul dischetto si presenta Vigliotti e il bomber classe 2005 non sbaglia portando in vantaggio gli azzurrini.

Il Napoli gioca bene, con triangoli stretti e giocate di prima, ritmo alto che lo Spezia fatica a contenere. Al 24′ il Napoli raddoppia anche. Punizione in stile corner corto battuta da Russo: pallone arretrato a limite dell’area, velo di Pesce che fa scorrere il pallone prendendo di sorpresa la difesa e tiro di prima intenzione di D’Angelo con il mancino che infila la porta avversaria. Schema riuscitissimo dei partenopei. Da quel momento in poi il Napoli pensa soprattutto ad amministrare il vantaggio senza correre particolari pericoli.

Nella ripresa lo Spezia è più determinato e si affaccia dalle parti di Turi con qualche cross, che però non creano particolari pericoli. Anzi a sfiorare il tris è Russo con un tiro dal limite che sfiora il palo. Nei minuti finali enorme occasione per lo Spezia, cross dalla sinistra e colpo di testa di Fontanarosa che tutto solo manda clamorosamente a lato.

Passano pochi secondi e altro cross della Spezia, traiettoria del pallone molto strana che si stampa sulla traversa. Sul rovesciamento di fronte da non credere Napoli: lancio lungo per Vilardi, subentrato nella ripresa, l’attaccante brucia nello scatto il difensore avversario e si presenta a tu per tu con il portiere, lo salta ma poi calcia debolmente e permette al difensore avversario di recuperare con una clamorosa scivolata sulla linea. In pieno recupero protagonista anche il portiere partenopeo, Claudio Turi, che su un tiro dal limite di Piccioli si allunga con un tuffo plastico e salva il risultato.

Napoli che poi trova il gol del 3-0 in pieno recupero con Stasi. Dopo che la palla è rimbalzata sul palo, c’è stato il tiro di Lorusso che viene parato dal portiere. Sulla ribattuta arriva Stasi che gonfia la rete, ma in posizione irregolare. La rete del 3-0, dunque, viene annullata. Il match si conclude con il risultato di 2-0.

Il Napoli, dopo la vittoria contro lo Spezia, risale la classifica e si trova ora al quinto posto, in piena zona playoff. La prossima partita che attende gli azzurrini sarà fuori casa contro il Monopoli che attualmente è penultimo in classifica.