Occhio Napoli: possibile cambio in panchina prima dell’incrocio contro gli azzurri

Dopo Cagliari-Napoli di domani, gli azzurri sfideranno il Sassuolo: arrivano novità importanti dai neroverdi in vista del match.

Il Napoli di Francesco Calzona è completamente concentrato sulla sfida di domani contro il Cagliari. Gli azzurri sono alla disperati ricerca di tre punti per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League.

Calzona avrà il compito di risollevare la squadra da una crisi senza precedenti. Tre allenatori cambiati nella stessa stagione è sintomatico di come l’annata azzurra sia stata molto negativa. L’arrivo di Calzona e la buona prestazione contro il Barcellona, però, hanno dato nuova energia alla squadra e all’ambiente. La speranza è che i progressi si vedano già domani e che poi si continui a progredire nei prossimi impegni.

Dopo il Cagliari, il Napoli sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia. Si tratterà del recupero del 21° turno di Serie A che il Napoli ha saltato per partecipare alla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Dalla sponda neroverde arrivano importanti novità.

Sassuolo, sconfitta contro l’Empoli: Dionisi salta prima del Napoli?

Il Sassuolo ha giocato questo pomeriggio contro l’Empoli sempre a Reggio Emilia. Nello scontro diretto per la salvezza contro i toscani, il Sassuolo è andato incontro all’ennesima sconfitta di questa stagione. Nelle ultime 6 partite hanno conquistato solo un punto e adesso si trovano in terzultima posizione.

Dopo la sconfitta, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, pare che la dirigenza neroverde stia facendo delle valutazioni in merito al futuro. Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è sempre più vicino all’esonero e di questo ne è consapevole anche lui che ai microfoni di Dazn ha parlato così:

“Non sono nato ieri, so come vanno le cose, gli allenatori si assumono le responsabilità. I ragazzi sono vivi, ma certe valutazioni non devo farle io”.

Sempre secondo Calciomercato.com, il Sassuolo avrebbe già individuato un possibile sostituto di Dionisi. Si tratta di Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006, che è senza contratto da praticamente inizio stagione. Dopo la grande promozione in Serie A con il Frosinone, Grosso ha scelto di lasciare i Ciociari per andare ad allenare il Lione. L’esperienza transalpina, però, si è conclusa dopo solo 7 giornate.

In Francia, Fabio Grosso è rimasto coinvolto anche nell’ormai famoso lancio di pietre da parte dei tifosi del Marsiglia nei confronti del pullman del Lione. In quel frangente, Grosso è rimasto gravemente ferito. Dopo più di un mese, con il Lione ultimo in classifica, Grosso è stato esonerato.

In vista di Sassuolo-Napoli, poi, ci sarà anche un importante forfait per i neroverdi. Nel match di oggi pomeriggio, infatti, è stato ammonito Boloca. Il centrocampista degli emiliani era diffidato e salterà il match contro i campioni d’Italia.