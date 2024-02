Napoli-Torino, prezzi e informazioni sui biglietti: offerta speciale del club

Il Napoli ha da poco comunicato le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per Napoli-Torino: tutte le info.

Il Napoli di Francesco Calzona si sta preparando al meglio per la trasferta di domani pomeriggio contro il Cagliari. La sfida dell’Unipol Domus è di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Il Napoli, infatti, è alla ricerca di una vittoria per migliorare la propria classifica e avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Cagliari, invece, proverà a fare punti tra le mura amiche per provare a salvarsi a fine anno. Attualmente i rossoblù sono al 19° posto in classifica.

Il Napoli, poi, sarà impegnato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, per poi tornare a casa nelle due gare successive di Serie A. Gli azzurri affronteranno prima la Juventus e poi il Torino per provare a vendicare la bruttissima sconfitta per 3-0 di qualche settimana fa.

Il match contro i granata è in programma per il prossimo 8 marzo, ma il Napoli, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dato tutte le info in merito alla vendita dei tagliandi.

Napoli-Torino, le info sui biglietti

La SSC Napoli, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha da poco diramato tutte le info sui tagliandi in vendita per Napoli-Torino del prossimo 8 marzo alle 20:45. Anche questa volta la vendita si dividerà in due fasi fra prelazione fidelity e vendita libera.

Di seguito le caratteristiche delle due fasi:

FASE 1

La prima fase inizierà alle ore 15 del prossimo 26 febbraio e, salvo esaurimento posti, terminerà alle 23:59 del 29 febbraio. I possessori di fidelity, oltre a godere di una prelazione anticipata, potranno usufruire anche dei tagliandi a prezzi scontati. In occasione della Festa della donna, con la tariffa “Ridotto Donna 8 marzo“, le quote rosa della tifoseria azzurra, potranno usufruire di un ulteriore sconto.

Curve inferiori : 20€ (14 ridotto U30, 14 ridotto Donna);

: 20€ (14 ridotto U30, 14 ridotto Donna); Curve superiori : 30€ (25 ridotto U30, 20 ridotto Donna);

: 30€ (25 ridotto U30, 20 ridotto Donna); Distinti inferiori : 40€ (30 ridotto U30, 25 ridotto Donna);

: 40€ (30 ridotto U30, 25 ridotto Donna); Distinti superiori : 50€ (40 ridotto U30, 30 ridotto Donna);

: 50€ (40 ridotto U30, 30 ridotto Donna); Tribuna Nisida : 60€ (50 ridotto U30, 40 ridotto Donna);

: 60€ (50 ridotto U30, 40 ridotto Donna); Tribuna Posillipo: 80€ (70 ridotto U30, 50 ridotto Donna).

FASE 2

La seconda fase di vendita, ovvero quella libera, invece, si aprirà il prossimo 1 marzo alle ore 12 e andrà avanti fino ad esaurimento scorte. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi. Di seguito i prezzi dei tagliandi nella fase 2:

Curve inferiori : 25€ (14 ridotto U30, 14 ridotto Donna);

: 25€ (14 ridotto U30, 14 ridotto Donna); Curve superiori : 35€ (25 ridotto U30, 20 ridotto Donna);

: 35€ (25 ridotto U30, 20 ridotto Donna); Distinti inferiori : 45€ (30 ridotto U30, 25 ridotto Donna);

: 45€ (30 ridotto U30, 25 ridotto Donna); Distinti superiori : 60€ (40 ridotto U30, 30 ridotto Donna);

: 60€ (40 ridotto U30, 30 ridotto Donna); Tribuna Nisida : 75€ (50 ridotto U30, 40 ridotto Donna);

: 75€ (50 ridotto U30, 40 ridotto Donna); Tribuna Posillipo: 95€ (70 ridotto U30, 50 ridotto Donna).

La SSC Napoli specifica come la tariffa Under 30 è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 03/03/1994, mentre la tariffa “Ridotto Donna 8 marzo” è acquistabile esclusivamente presso i Punti Vendita autorizzati.