Conte, rivelazione inedita sul futuro: c’entra il Napoli

Antonio Conte orientato al ritorno in Italia: le squadre inizialmente interessate sembrano, però, dileguarsi.

Antonio Conte è l’allenatore che più ha pretendenti in Italia. Dopo il divorzio dal Tottenham, l’ex Inter e Juve, ha deciso di prendersi del tempo, necessario per riacquistare le forze e per dedicarsi, soprattutto, alla famiglia. Le motivazioni per tornare ad allenare sono tornate forti e la sua volontà sembrerebbe essere quella di sposare un progetto calcistico in Italia.

In Europa la squadra che potrebbe contenderlo è sicuramente il Bayern Monaco, in piena crisi interna. La società ha comunicato la separazione a fine stagione con Tuchel, con cui il rapporto non è mai decollato. L’ex PSG, subentrato a Nagelsmann, non è riuscito ad imporsi e a trovare una giusta continuità di risultati con la squadra tedesca.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Antonio Conte l’indiziato numero uno per sedersi sulla panchina bavarese: le dichiarazioni recentemente rilasciate da parte dell’ex CT della Nazionale sono state indicative. “Voglio vincere la Champions per mio padre”: un’aspirazione del tecnico leccese che si sposa benissimo con l’obiettivo principale del club. Nelle ultime ore, però, è tornato forte il nome di Hans Flick che al Bayern ha costruito la sua vincente carriera da allenatore.

Conte vuole la Serie A, la situazione

Antonio Conte è pronto a rilanciarsi nel calcio che conta: l’obiettivo è allenare una squadra dalla piazza calda, come lui stesso ha affermato in un’intervista gli scorsi mesi. La Roma, esonerato Mourinho, ha ingaggiato ad interim Daniele De Rossi che ha dato una nuova identità alla squadra e ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, dopo aver superato il Feyenoord. Difficile ma non impossibile la possibilità di vedere Conte sulla panchina giallorossa.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera” a Conte non dispiacerebbe sposare un progetto calcistico in Italia ma il Milan sembra orientato su profili diversi in caso di addio a Stefano Pioli. In pole c’è Thiago Motta che, verosimilmente, il Bologna è pronto a salutare. Per quanto riguarda il Napoli, invece, la situazione è ancora molto complicata da decifrare.

Non è scontata la decisione di De Laurentiis che potrebbe virare su altri profili, pronti a sposare il 4-3-3 come modulo di partenza e più funzionale rispetto alle caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa. Conte vuole prendere una squadra in ricostruzione ed il Napoli, con le varie cessioni di Zielinski ed Osimhen su tutti, potrebbe attirarlo.