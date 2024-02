Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: presente anche un azzurro a sorpresa

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati in vista di Cagliari-Napoli, prevista per domani: presente un azzurro a sorpresa.

Sale l’attesa per il debutto da allenatore del Napoli in Serie A di Francesco Calzona. Attorno alla squadra, dopo l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo dell’attuale ct della Slovacchia, si respira un’aria sicuramente diversa.

Ad alimentare la speranza dei tifosi del Napoli in vista di questo finale di stagione, c’è sicuramente la buona prestazione offerta contro il Barcellona. Nel corso del post partita, Calzona si è detto soddisfatto dello spirito mostrato in campo dai suoi ragazzi. Secondo il tecnico, infatti, gli azzurri hanno dimostrato di non voler perdere assolutamente contro i Blaugrana. Sono comunque tanti gli aspetti su cui lavorare e con qualche giorno in più, sicuramente Calzona ha puntato molto su alcuni dettami tattici.

La prova della crescita azzurra, ovviamente, è riservata al campo e alla sfida contro il Cagliari che è di vitale importanza in vista del finale di stagione se davvero si vuole puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona

Il Napoli scenderà in campo domani pomeriggio alle ore 15 contro il Cagliari di Claudio Ranieri all”Unipol Domus.

Il Napoli, attraverso i propri social ufficiali ha diramato la lista dei convocati in vista di domani. Osimhen, nonostante il leggero stato influenzale, sarà al centro dell’attacco azzurro. Niente da fare, invece, per Ngonge. Nella lista dei convocati non compare, ovviamente, anche Giovanni Di Lorenzo che sconterà la squalifica. A sorpresa, però, il capitano azzurro sarà comunque presente al seguito della squadra per stare vicino ai compagni in una situazione delicata.

Di seguito la lista completa:

Portieri : Contini, Gollini, Meret;

: Contini, Gollini, Meret; Difensori : Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani;

: Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani; Centrocampisti : Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Traoré, Zielinski;

: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Traoré, Zielinski; Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Si tratterà del debutto per Calzona in Serie A e la speranza del tecnico è di vedere dei progressi soprattutto dal punto di vista tattico. Gli azzurri, infatti, contro il Barcellona si sono mostrati molto disordinati e questo non è piaciuto assolutamente al tecnico calabrese che ha manifestato tutto il suo disappunto nel post partita di Champions League.

Calzona, poi, ha spiegato che una situazione del genere era anche comprensibile dato che per preparare il match contro il Barcellona ha avuto a disposizione solo un allenamento e mezzo. Il nuovo tecnico del Napoli, poi, ha spiegato che proverà a dare nuove certezze agli azzurri dopo che i continui cambi di modulo li hanno mandati in confusione.

Di seguito il tweet del Napoli: