Rivoluzione Calzona: pronti cinque cambi contro il Cagliari, quante sorprese

Verso Cagliari-Napoli, Francesco Calzona ha in mente un ampio turnover in vista del calendario sempre più ricco di impegni.

La squadra partenopea è tornata a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno dove sta preparando la sfida di domenica. Il Napoli sarà infatti impegnato in Sardegna contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Sardi che attualmente sono al penultimo posto in classifica. Sarà un match sicuramente da non sottovalutare nonostante i rossoblu, prima del pareggio di domenica scorsa a Udine, venissero da quattro sconfitte di fila. Così come il Cagliari anche il Napoli ha un bisogno disperato di punti.

Lo stop interno con il Genoa, ultima partita di Walter Mazzarri, ha lanciato un campanello d’allarme. Da Cagliari dovrà partire un folle rincorsa al quarto posto che in questo momento è lontano nove punti. Sarebbe troppo importante per la società guadagnare gli introiti di quella che sarà una rinnovata Champions League. Allo stesso modo, anche i tifosi, vorrebbero vedere giocare gli azzurri per la prima volta in una Champions senza gironi. C’è bisogno allora di macinare punti e risultati e Francesco Calzona pare aver capito come intervenire sulla situazione.

Le idee di Calzona verso Cagliari

Cagliari, Sassuolo, Juventus: questo il trittico di partite che la squadra di Calzona giocherà in soli sette giorni. Calendario che si fa sempre più fitto di impegni e match ravvicinati. Come riportato in edizione odierna dal quotidiano il Mattino, Calzona sta valutando di fare un ampio turnover nella partita da giocare domenica alle 15 in Sardegna. Contro il Cagliari non ci sarà Di Lorenzo. Il capitano sarà fuori in quanto diffidato per somma di ammonizioni. Pronto Pasquale Mazzocchi sulla fascia destra. Dentro dal primo minuto anche Mario Rui, Ostigard, Traorè e Lindstrom.

Secondo il quotidiano napoletano saranno quindi cinque le novità di formazione a cui sta pensando Calzona. Potrebbe partire dalla panchina anche Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha avuto una reazione eccessiva durante il cambio contro il Barcellona e per questo potrebbe essere punito dalla società. Per lui in arrivo una multa ed una panchina contro il Cagliari. In attacco tornerà dal primo minuto Victor Osimhen. Il nigeriano non si vedeva tra gli undici titolari in campo in Serie A dal 23 dicembre. In quella occasione il Napoli era impegnato all’Olimpico contro la Roma, partita che costò all’attaccante un cartellino rosso.