Nuovo Ranking UEFA, il Napoli raggiunge la Juve: la posizione degli azzurri

La UEFA ha aggiornato il ranking per club della stagione 2023\24, balzo in avanti del Napoli dopo il pareggio contro il Barcellona

Con la fine del turno play off di Europa e Conference League si entra nella fase più calda delle competizioni UEFA. Il massimo organo calcistico europeo ha quindi provveduto a stilare i ranking aggiornati per le nazioni e per i singoli club. Grazie al passaggio del turno della Roma ai rigori, l’Italia non ha perso per strada alcuna squadra di quelle impegnate in questo turno europeo. La Serie A è l’unica tra i top cinque campionati ad avere tutte le squadre qualificate ancora impegnate in competizioni UEFA (7\7). Ed è per questo motivo in testa al ranking per nazioni della stagione 2023\24.

Questo piazzamento a fine stagione potrebbe assicurare al campionato italiano un extra spot nella prossima edizione della Champions League, che vedrà un format totalmente nuovo. Dunque si qualificherebbero non più solo le prime quattro classificate, ma le prime cinque. Il Napoli ha affidato le sue speranze di rientrare quantomeno in top quattro, o eventualmente in top cinque, a mister Calzona, che contro il Barcellona, nell’ultima sfida di Champions League ha esordito sulla panchina degli azzurri. In passato però ha già ricoperto il ruolo di vice, con Spalletti e Sarri.

Napoli-Barcellona spinge gli azzurri nel ranking UEFA: la nuova posizione

Grazie al pareggio maturato in seguito alla rete di Osimhen il Napoli è salito nel nuovo ranking UEFA. Come detto in precedenza il massimo organo calcistico del Vecchio Continente ha pubblicato i coefficienti aggiornati dopo la prima tornata di ottavi di finale di Champions e dopo i turni play off di Conference ed Europa League.

Tra le squadre italiane spiccano le top ten di Inter e Roma. I nerazzurri occupano la sesta posizione, i giallorossi invece la nona. Scendendo la graduatoria la prima italiana è il Napoli, quindicesimo. Con il pareggio del Maradona gli azzurri hanno raggiunto quota 80.000 punti, eguagliando la Juventus. Più dietro invece Fiorentina (60° posto), Milan (32° posto) e Atalanta (22° posto).

Il criterio di selezione per il Mondiale per Club

Nonostante il Napoli sia virtualmente alla pari della Juventus nel ranking UEFA, diverso è il discorso per quanto riguarda il Mondiale per Club. Infatti, la nuovissima (e ricchissima) competizione FIFA, che prenderà il via nel 2025, prende in esame solo il cammino in Champions League delle ultime quattro stagioni. Per superare i bianconeri, e quindi centrare la qualificazione al Mondiale, si dovrà verificare una delle seguenti combinazioni: