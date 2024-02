Napoli-Barcellona, Xavi torna a parlare del match: “In un frangente ci hanno dominato”

Napoli-Barcellona, Xavi Hernandez ritorna sul pareggio del Maradona alla vigilia del prossimo match di campionato: le sue dichiarazioni

L’andata degli ottavi di finale di Champions League ha visto il nuovo Napoli di Calzona, all’esordio sulla panchina dei campioni d’Italia in carica, pareggiare contro il Barcellona. A decidere la gara una rete di Lewandowski e il goal di Osimhen, alla prima da titolare dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. La rete del bomber nigeriano ha di fatto rimandato i discorsi qualificazione tra venti giorni, il 12 marzo, quando gli azzurri saranno ospitati all’Estadi Olimpic di Barcellona. Una manciata di giorni che Calzona proverà a sfruttare per infondere le sue idee di calcio nella testa dei calciatori.

Xavi invece spera di poter recuperare qualcuno dalla lunga lista di infortunati con la quale sta facendo i conti il Barcellona. Potrebbe recuperare fra i tanti Ferran Torres, più difficile invece il recupero di Marcos Alonso. Irrecuperabile invece i baby talenti Gavi e Balde, che con ogni probabilità salteranno anche l’impegno EURO 2024 con la Nazionale iberica. Alla vigilia del prossimo match di Liga, che il Barcellona dovrà giocare in casa contro il Getafe, pare esser sbucato per Xavi un’altra problematica. “Romeu ha avuto qualche problema ultimamente. Sta seguendo un piano per essere al cento per cento”, ha detto in conferenza stampa il tecnico spagnolo. Quindi in mediana spazio nuovamente per Andreas Christensen.

Xavi ritorna su Napoli-Barcellona in conferenza stampa: le sue parole

In conferenza Xavi si è soffermato sulla prestazione dei suoi ragazzi contro il Napoli. Il tecnico è contento dell’operato della sua squadra: “I giocatori hanno fatto un passo avanti con la loro prestazione al Maradona. Le parole vanno dimostrate però coi fatti. Non possiamo fallire in nessuna partita se vogliamo andare avanti nella lotta al titolo in Liga e in Champions League”, sottolinea Xavi.

Ha poi aggiunto: “A livello fisico siamo molto bravi, forse è stato un po’ un problema mentale. Avremmo dovuto calmare la partita e in quei dieci minuti il Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico”.

“Il Napoli ci ha dominato in quei dieci minuti”, le parole di Xavi fanno riflettere

Le dichiarazioni del tecnico del Barcellona fanno luce sull’ottima prestazione del Napoli subito dopo aver subito la rete del vantaggio blaugrana, siglata da Lewandowski. Segnali molto incoraggianti, che quantomeno possono far sperare in una degna conclusione della stagione in corso. Nei venti giorni che separano la doppia sfida di Champions Calzona dovrà ripartire proprio da questi fatidici dieci minuti.