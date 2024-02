Kvara, la reazione al cambio fa infuriare Calzona e ADL: punizione severissima in vista

Da Castel Volturno è in arrivo un provvedimento destinato a Kvaratskhelia. Il georgiano è stato protagonista di un episodio che non è piaciuto alla dirigenza.

Per il momento bisogna archiviare la pratica della partita casalinga contro il Barcellona e dell’esordio di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Siamo entrati nel weekend della 27^giornata del campionato di Serie A e gli azzurri sono già tornati a Castel Volturno dove si stanno preparando per la sfida al Cagliari di Claudio Ranieri. Qui il Napoli troverà Gianluca Gaetano, centrocampista azzurro passato in prestito ai sardi fino a fine stagione. Due partite in Sardegna per Gaetano e due gol, altrettanto splendidi.

La partita contro i blaugrana e l’esordio del neo allenatore hanno però convinto la maggior parte dei tifosi. Sono i tanti ad aver visto una squadra “rinata” almeno nello spirito e nella concentrazione di voler fare risultato. Adesso Calzona dovrà lavorare anche sull’aspetto tattico e sperare di macinare più punti possibili per una rincorsa al quarto posto che oggi sarebbe difficilissima. Al momento gli azzurri occupano la nona posizione in classifica ed i punti di distanza dall’Atalanta (al quarto posto) sono diventati addirittura nove. Contro il Cagliari la parola d’ordine è sicuramente “vincere”.

Dirigenza infuriata con Kvaratskhelia: la motivazione

Ritornando al match di Champions League contro il Barcellona, quello che è passato quasi sotto gli occhi di tutti è un episodio che ha coinvolto Khvicha Kvaratskhelia. Siamo a pochi minuti dopo il gol del vantaggio del Barcellona e Francesco Calzona, con grande personalità, decide di sostituire Kvara con Lindstrom. Fino a quel momento la partita del georgiano era stata piena di imprecisioni e giocate a vuoto. Una volta sostituito l’attaccante, contrariato del cambio, ha fatto il giro largo della panchina senza incrociare lo sguardo o salutare Calzona. Così come riporta in edizione odierna il Mattino, non è la prima volta che il georgiano fa questa cosa.

Successe anche durante Genoa-Napoli con Rudi Garcia in panchina. Dopo essere stato sostituito Kvara disse: “Ma cosa stai facendo?” rivolto al francese. Da qui poi anche altri calciatori come Osimhen e Politano si indignarono per le loro sostituzioni. Calzona pare invece avere il pugno della situazione in mano. A Castel Volturno conta la squadra e non il singolo. Il quotidiano spiega che la dirigenza sta varando un provvedimento disciplinare nei confronti dei gesti irrispettosi di Kvara verso il tecnico calabrese. Non è escluso, inoltre, che a Cagliari possa partire dalla panchina, lanciando un segnale forte per il gruppo squadra.