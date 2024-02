Infortuni Napoli, quando rientra Ngonge? Cosa trapela in vista del Cagliari

Arrivano novità da Castel Volturno, c’entra il ritorno di Cyril Ngonge che aveva già saltato la sfida contro il Barcellona.

Cagliari, Sassuolo, Juventus e Torino: sarà questo il poker di partite che dovrà affrontare Francesco Calzona con il suo Napoli prima del decisivo scontro al Camp Nou contro il Barcellona, fissato al 12 marzo. Gli azzurri sono ritornati a lavorare a Castel Volturno sotto gli ordini del nuovo mister che ha infuso morale e coraggio alla squadra già dopo poche sessioni di allenamento. Nel mirino c’è la conquista del quarto posto e la qualificazione diretta in Champions. Una missione difficile ma non impossibile per Calzona che però ha bisogno di cambiare registro in quanto a prestazioni.

Il Napoli, per la 27 esima giornata del campionato di Serie A, sarà impegnato contro il Cagliari. Qui gli azzurri ritroveranno Gianluca Gaetano mandato in prestito ai rossoblu fino al termine della stagione. Un grande impatto in Sardegna (2 gol) per il centrocampista napoletano che, contro la sua ex squadra, sarà quasi sicuramente titolare. Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque partite e, così come il Napoli, ha bisogno di punti.

Ngonge ancora out contro il Cagliari

Cyril Ngonge ha avuto un grande impatto con la maglia del Napoli da quando è arrivato nel mercato di gennaio. Nessuna presenza da titolare ma da subentrato ha certamente fatto la differenza. Schierato a gara in corso contro il Verona ha propiziato l’autogol del pari. Nello scorso turno di campionato, contro il Genoa, ha trovato invece la prima gioia davanti ai propri tifosi. Assente contro il Barcellona per infortunio, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Ngonge ha riportato un trauma distorsivo contusivo al ginocchio sinistro. Sarà valutato dallo staff medico di giorno in giorno.

La sua assenza anche contro il Cagliari sembra essere quindi cosa certa. Il quotidiano spiega che un suo rientro potrebbe essere probabile già nel recupero della 21 esima giornata del campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In caso di fofait anche contro i neroverdi, l’attaccante belga recupererà quasi sicuramente per il big match di domenica prossima contro la Juventus.