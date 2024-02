“Conte-Napoli? Lo incontrerò lunedì”: l’ex calciatore non chiude le porte, i tifosi ci sperano

Futuro allenatore Napoli, c’è la data del prossimo incontro, l’ex calciatore non chiude del tutto all’ipotesi azzurra: l’annuncio in diretta

La travagliata stagione del Napoli post scudetto ha visto avvicendarsi sulla panchina azzurra ben tre allenatori. In estate De Laurentiis ha pensato a Garcia, che però non è mai riuscito a trovare il feeling con la piazza. Dunque, dopo dodici partite di campionato, De Laurentiis ha optato per un esonero immediato. Al suo posto si è quindi scelto di intraprendere la strada Mazzarri. Allenatore con esperienza, che nelle idee del patron azzurro avrebbe dovuto compattare il disastrato spogliatoio dei campioni d’Italia in carica. Dal punto di vista mentale ci sono stati passi in avanti, ma i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti.

Anzi, se ci soffermiamo solo sui numeri, il rendimento del Napoli di Mazzarri è risultato essere peggiore del Napoli di Garcia. Quindi, proprio alla vigilia di Napoli-Barcellona, forse il match più importante dell’intera stagione, De Laurentiis ha optato per un nuovo cambio in panchina. Dentro Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia, che gli ha concesso di svolgere il doppio ruolo, che in passato è stato vice di Sarri e Spalletti. Nonostante i segnali incoraggianti della gara di Champions contro il Barcellona, con ogni probabilità Calzona non sarà il tecnico del Napoli la prossima annata, ma solo fino a fine stagione. Come prossimo allenatore rimbomba nella testa di De Laurentiis il nome di Antonio Conte.

Conte al Napoli? L’ex calciatore non scarta l’ipotesi

Il nome di Conte è quello che più di tutti fa sognare la piazza azzurra in vista della prossima stagione. Del possibile approdo sulla panchina del Napoli ne ha parlato Mark Iuliano, ex calciatore e amico di Conte, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport.

“Incontrerò lunedì Antonio al film su Marcello Lippi. Con Antonio scherziamo tanto, ma difficilmente parliamo di futuro. Ha incontrato De Laurentiis negli scorsi mesi, se gli ha lasciato aperta una speranza magari se ne riparlerà, ma davvero non saprei dirlo”.

L’ex calciatore della Juventus non ha del tutto chiuso all’ipotesi Conte. Tuttavia ha spiegato che, quantomeno nel prossimo incontro in occasione del nuovo film su Marcello Lippi, non parleranno di futuro. La volontà di De Laurentiis però appare chiara: è Conte il preferito della dirigenza, è lui l’uomo sul quale fondare il nuovo Napoli. Le trattative però si fanno in due, staremo a vedere se nei mesi a seguire arriverà il tanto agognato accordo.