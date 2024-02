Colpo di scena Allegri, il quotidiano sicuro sul futuro: c’entra il Napoli

Il Corriere dello Sport spiega che il futuro bianconero di Massimiliano Allegri dipenderebbe anche e soprattutto da una situazione legata al Napoli.

Tutto si deciderà in poche settimane. In edicola oggi è possibile leggere un focus realizzato dal Corriere dello Sport in cui viene evocato il futuro di Max Allegri con la Juventus. La dirigenza bianconera sta valutando ancora se proseguire con il tecnico livornese o dividere le strada a partire dalla prossima estate. Quest’anno la Juventus, date le penalizzazioni dalla Uefa, ha disputato una stagione senza coppe europee. L’obiettivo era quello di vincere lo scudetto ma attualmente, la situazione in classifica vede i bianconeri distanti nove punti dall’Inter capolista.

Punti che potrebbero diventare addirittura 12 se l’Inter vincesse contro l’Atalanta nella partita di recupero della 21 esima giornata. Il quotidiano sportivo ha quindi spiegato che molto del futuro di Allegri dipenderebbe da una probabile qualificazione al Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La Uefa ha indetto questa nuova competizione a cui potranno partecipare i club con più punti nel ranking. In questo momento l’Italia può mandare due squadre al Mondiale. Una di queste è l’Inter, già sicura della sua partecipazione, l’altra è verosimilmente la Juventus.

Barcellona-Napoli nel futuro anche di Max Allegri

La Juventus non è ancora certa di partecipare al prossimo Mondiale per club. Date le prestazioni nelle coppe europee delle ultime cinque stagioni, i bianconeri hanno maturato 47 punti nel ranking Uefa. La partecipazione al prossimo Mondiale per Club garantirebbe 50 milioni di euro che, sommati ai 30 per la qualificazione in Champions, diventerebbero 80. Un tesoretto importante per le casse del club che valuterà il futuro del tecnico livornese. La Juventus parteciperà a questa competizione soltanto se il Napoli non si qualificherà contro il Barcellona.

Sono proprio gli azzurri infatti ad occupare la terza posizione del Ranking Uefa per quanto riguarda le squadre italiane. Ma come il Napoli potrebbe scalzare la Juve ed andare a giocare il Mondiale in America? Vincendo contro il Barcellona al Camp Nou, basterebbe poi un solo successo o due pareggi ai quarti, indipendentemente dal passaggio del turno. Se invece i partenopei eliminassero i blaugrana con un pareggio dopo i 90 minuti, in quel caso sarebbero costretti ad arrivare in semifinale raggiungere l’Inter negli Usa.

In poche parole con un bottino di 80 milioni di euro, la Juventus potrebbe pensare di continuare con il tecnico livornese, in caso contrario, il suo futuro sarà messo in discussione.