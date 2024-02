Calzona e Sinatti tornano al Napoli: svelata la reazione dei calciatori

Calzona e Sinatti tornano a lavorare con il Napoli: arrivano indiscrezioni sulla reazione dello spogliatoio al cambiamento in panchina

Un esordio sulla carta complicato quello di Calzona sulla panchina del Napoli. Pronti via subito la super sfida contro il Barcellona, gara decisiva per il resto della stagione del club partenopeo. Il nuovo tecnico del Napoli ha però dimostrato coraggio, mettendo sin da subito in chiaro le sue idee di calcio. Non si è fatto sopraffare dal blasone di nomi come Kvaratskhelia e Osimhen e non ci ha pensato sù due volte a sostituirli. Segnali positivi arrivano sopratutto dalla reazione della squadra dopo la rete subita da Lewandowski. È probabilmente questo il punto di partenza del nuovo Napoli.

Con Calzona è arrivato al Napoli anche uno staff tecnico tutto nuovo, che ha seguito l’attuale CT della Slovacchia. Si è parlato tanto anche del possibile approdo di Hamsik, ma l’ex capitano azzurro si è detto non ancora pronto per intraprendere l’esperienza in azzurro. Il vice allenatore sarà Gianluca Segarelli, già assistente di Calzona sulla panchina della Slovacchia. Tra i collaboratori spiccano i nomi degli ex Napoli Bonomi e Grava. Calzona ha portato con sé anche il match analyst Brini, che co-opererà con Beccaccioli, anche lui match analyst, che invece è rimasto nello staff azzurro. Tornato in azzurro anche Francesco Sinatti, il preparatore atletico dello scudetto.

Ritorno in azzurro di Sinatti e Calzona: come ha reagito lo spogliatoio

Anche Sinatti, come Calzona, ha avuto la concessione di svolgere il doppio ruolo. Il preparatore atletico ha infatti seguito in Nazionale italiana Luciano Spalletti, ma la FIGC non ha mostrato problemi a dare l’ok per ritornare allo stesso tempo anche nello staff tecnico del Napoli.

Valter De Maggio, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ha svelato la reazione dello spogliatoio ai ritorni di Sinatti e Calzona:

“Vi do subito una notizia da Castel Volturno, i calciatori sono particolarmente contenti della metodologia di lavoro di mister Calzona: sono felici di come lavorano sui concetti di gioco, sulla riaggressione alta e sul recupero palla, e felici di aver ritrovato il preparatore atletico Francesco Sinatti“.

Lo spogliatoio felice di ritrovare Sinatti e Calzona: la rivelazione di Valter De Maggio

“Mi sembra – spiega De Maggio – che i giocatori siano tornati ad allenarsi col sorriso, Calzona gli dà stimoli e metodologia a loro cara“, ha aggiunto il giornalista azzurro. I concetti chiave del calcio che vuole esprimere l’attuale allenatore del Napoli sono quindi quelli che più si addicono alla rosa a disposizione. Spetterà quindi a lui, e al suo staff, rialzare le sorti di una stagione maledetta.