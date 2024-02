Cagliari-Napoli, Ranieri sicuro delle sue idee: “Con Calzona non cambia nulla”

Claudio Ranieri, allenatore dei sardi, ha parlato in conferenza alla vigilia di Cagliari-Napoli. Che partita si aspetta? Le sue dichiarazioni

Domenica il Napoli dovrà affrontare la complicata trasferta in terra sarda. Ad attendere gli azzurri il Cagliari di Claudio Ranieri. I rossoblù arrivano da un pareggio in trasferta contro l’Udinese. Il risultato in questione non ha allontanato i sardi dalla zona retrocessione. Ora occupano il diciannovesimo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sulla Salernitana ultima. La zona salvezza, che quest’anno vede coinvolte un gran numero di squadre e si prospetta più infuocata che mai, dista soli due punti, che permetterebbero al Cagliari di scavalcare Sassuolo e Verona che sono a pari punti in diciottesima posizione (gli emiliani sono avanti in classifica grazie agli scontri diretti).

In sostanza il Cagliari che affronterà il Napoli è una squadra alla disperata ricerca di punti, utili per uscire dall’ingarbugliata zona retrocessione. Qualche settimana fa Ranieri ha presentato alla dirigenza le dimissioni, ma sono state rigettate, quindi spetterà a lui guidare i sardi alla salvezza. Per il prosieguo della stagione l’ex allenatore del Leicester potrà però contare sull’apporto di Gianluca Gaetano, sin da subito incisivo con la maglia del Cagliari. Arrivato in prestito dal Napoli quest’inverno, ha già messo a referto due reti nelle ultime due partite.

Le dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match contro i partenopei, Ranieri ha toccato svariati temi. Tra questi ovviamente il prossimo avversario del suo Cagliari. Il cambio allenatore avrebbe potuto scombussolare i piani tattici del tecnico, ma Ranieri la pensa diversamente: “Calzona è stato il secondo di Sarri, Di Francesco e Spalletti. Sa vita, morte e miracoli del Napoli, sa toccare le corde giuste. La nostra strategia non cambia“, risponde con fermezza ai giornalisti presenti.

L’andata è terminata con una netta vittoria del Napoli, con Mazzarri alla guida, grazie alle reti di Osimhen e Kvaratskhelia, che ha ribaltato il risultato dopo il momentaneo pareggio di Pavoletti. Sulla gara d’andata Ranieri ha detto: “Abbiamo fatto bene, senza remore o timori, poi è andata come è andata. Vorrei che la squadra si esprimesse nello stesso modo“.

Cagliari-Napoli, azzurri in crisi? Il pensiero di Ranieri

“Dobbiamo giocare queste partite come sappiamo, senza pensare all’avversario, sono tutti punti importanti. Il Napoli non è in crisi, l’ho visto con il Barcellona e non è per niente in crisi“, spiega Ranieri. Poi un paragone con la passata stagione: “Anno scorso era una macchina da guerra, forse non riescono loro tutte le cose, ma sono pronti a risollevare un campionato partito male. Hanno grandi giocatori, ma alla fine della gara i nostri tifosi dovranno essere fieri di quanto visto”.