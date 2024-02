Verso Cagliari-Napoli, tre assenti per infortunio: Ranieri recupera un titolare

Si viaggia verso il primo impegno in Serie A per Calzona contro il Cagliari: le ultime dall’infermeria dei rossoblù.

Il Napoli ha archiviato la pratica Barcellona. Gli azzurri, rinvigoriti dall’arrivo di Francesco Calzona in panchina, hanno offerto una buona prova dal punto di vista caratteriale. Ora, come ammesso dallo stesso tecnico calabrese, bisogna lavorare sugli aspetti tattici.

Calzona, infatti, ha rimproverato i suoi ragazzi per il disordine espresso in campo, ma ha anche riconosciuto che in un solo allenamento e mezzo era impensabile avere una disposizione tattica corretta dopo i tanti cambi di modulo delle ultime settimane.

Ora il nuovo tecnico azzurro avrà più tempo per preparare le prossime sfide e lavorare in maniera più precisa sugli aspetti di campo. La prossima sfida che attende il Napoli sarà contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Direttamente dall’infermeria dei rossoblù arrivano novità in vista del prossimo match di Serie A che si giocherà domenica pomeriggio alle 15.00.

Cagliari-Napoli, tre assenze per Ranieri

Cagliari-Napoli sarà un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Gli azzurri hanno il dovere di portare a casa i tre punti per provare a rialzarsi in classifica e puntare in maniera decisa alla qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù, invece, hanno bisogno di punti per provare a salvarsi.

In casa Cagliari ci sono diverse novità dall’infermeria. A dare informazioni è stato proprio il Cagliari attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. In particolare, le novità interessano le condizioni di Ibrahim Sulemana, Gaetano Oristanio ed Eldor Shomurodov.

Tutti e tre i rossoblù si sono allenati ancora a parte e hanno seguito ognuno la propria tabella di recupero. Ranieri, dunque, dovrà fare a meno di loro contro il Napoli.

Per il tecnico romano, però, c’è anche una notizia positiva. Secondo quanto si apprende dall’Unione Sarda, pare che Nandez abbia recuperato pienamente dall’infortunio. Contro il Napoli, dunque, il centrocampista uruguaiano partirà titolare.

Cagliari-Napoli, un assente per Calzona all’allenamento odierno

Anche Calzona deve fare i conti con gli infortunati. In particolare, si tratta di Cyril Ngonge che alla vigilia di Barcellona-Napoli si è fermato per un risentimento muscolare. L’attaccante belga ha saltato il big match di Champions di ieri sera ed è in dubbio per la sfida di domenica contro il Cagliari.

Buone notizie, invece, per Matteo Politano. L’esterno azzurro è uscito anticipatamente ieri sera contro il Barcellona, ma quest’oggi si è allenato regolarmente con il gruppo squadra all’SSCN Konami Training Center.