Napoli-Barcellona, ancora problemi per i disabili: la denuncia di un padre – FOTO

Ancora una volte scene spiacevoli direttamente dello Stadio Maradona: all’impianto di Fuorigrotta ancora problemi per i disabili.

Il Napoli è reduce da una buona prestazione ieri sera contro il Barcellona. La squadra di Francesco Calzona ha sorpreso i tifosi azzurri per quanto fatto vedere in campo contro i Blaugrana. Nonostante il nuovo tecnico degli azzurri abbia avuto poco tempo a disposizione, il Napoli ha fatto vedere alcuni spunti positivi che fanno ben sperare per il futuro.

In vista della sfida contro il Barcellona al ritorno, Calzona avrà molto più tempo a disposizione per preparare la trasferta in Spagna. L’obiettivo, come detto dallo stesso tecnico calabrese, è provare a qualificarsi ai quarti per provare a centrare il Mondiale per Club che garantisce importanti entrate economiche al club.

Non tutti, però, allo Stadio Maradona hanno potuto assistere allo spettacolo della Champions League in modo adeguato. Ancora una volta i disabili hanno subito molti disagi.

Stadio Maradona, ancora disagi per i disabili

Non è la prima volta che lo Stadio Maradona si rende protagonista di alcune proteste da parte dei disabili. Ieri sera contro il Barcellona alcuni di loro non hanno avuto la possibilità di assistere al match in maniera adeguata perchè coperti da altri tifosi che hanno visto in piedi il match.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, si è fatto portavoce del malcontento di alcuni disabili e ha denunciato quanto accaduto al Maradona.

Borrelli, attraverso il proprio profilo Instagram, ha spiegato quanto accaduto ieri sera allo Stadio Maradona.

Di seguito le sue parole: