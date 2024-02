Juan Jesus elogia Calzona e ‘spazza via’ Garcia e Mazzarri: “Lui è preparato”

Buon debutto sulla panchina del Napoli per Francesco Calzona che pare abbia già conquistato gli azzurri: le parole di Juan Jesus.

Il Napoli ha ben figurato ieri sera contro il Barcellona allo Stadio Maradona. Gli azzurri, dopo alcuni giorni molto difficili, sono entrati in campo dopo aver svolto solo un allenamento e mezzo con il nuovo tecnico azzurro, Francesco Calzona.

Per l’ex braccio destro di Sarri, infatti, si tratta di un ritorno all’ombra del Vesuvio. Lui, infatti, ha trascorso ben tre anni a Napoli come vice di Maurizio Sarri e poi ha fatto ritorno agli azzurri nel corso del primo anno di Luciano Spalletti.

Come rivelato da Mauro Meluso nel corso del pre partita, la scelta di Calzona per sostituire Walter Mazzarri, è stata presa anche per questi motivi, ovvero che conosce molto bene l’ambiente. Calzona, dal canto suo, avrebbe già conquistato lo spogliatoio azzurro.

Juan Jesus impressionato da Calzona: che elogi!

Nel corso del post partita di Napoli-Barcellona sono diversi gli azzurri che hanno parlato ai microfoni degli addetti ai lavori. Tra questi c’è anche Juan Jesus, uno dei leader dello spogliatoio azzurro.

Il difensore brasiliano ha voluto elogiare il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona in mixed zone. Juan Jesus ha riferito come Calzona sia molto preparato e ha voluto curare in particolar modo la fase difensiva.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il mister ha avuto poco tempo, ma lui è molto preparato, curava già la fase difensiva e da quel poco che ha fatto s’è già visto qualcosa sull’uscita dal basso col pallone e alcune idee che ci sta trasmettendo. Usciamo col pareggio, ma c’è il ritorno e lì andremo per vincere”.

Juan Jesus, poi, ha voluto commentare anche la sfida con il Barcellona facendo riferimento anche ai primi 30 minuti di sofferenza contro i Blaugrana.