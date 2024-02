Juan Jesus bloccato dall’antidoping: il difensore scherza sui social (FOTO)

Episodio curioso al termine di Napoli-Barcellona, protagonista Juan Jesus: il difensore brasiliano ci scherza sul suo profilo social

Il Napoli ha affrontato ieri il Barcellona, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Maradona è andata in scena una partita molto tattica, quasi bloccata. Solo nel secondo tempo la prima rete, a segnarla Robert Lewandowski. Rete che però ha scosso il Napoli. Infatti del nuovo Napoli di Calzona c’è da sottolineare la buona reazione degli azzurri dopo la rete del vantaggio dei blaugrana. A pareggiare i conti ci ha pensato Victor Osimhen, di ritorno dalla Coppa d’Africa. La rete ha di fatto rimandato il discorso qualificazione al ritorno.

Spetterà a Calzona cambiare le carte in tavola durante questi venti giorni di distanza. Importante passare il turno anche per continuare a sperare nella qualificazione al Mondiale per Club, la nuova competizione FIFA, che comincerà a partire dal 2025, che prevede incassi altissimi per le squadre partecipanti. Altra nota positiva della serata la prestazione difensiva, tutto sommato buona. Olivera sulla sinistra ha saputo arginare il talento Yamal, non male anche la prestazione di Rrahmani e Juan Jesus. Proprio il brasiliano poi si è reso protagonista di un episodio molto divertente al termine del match.

Juan Jesus, test antidoping esilarante: il post ironico sui social

Alla fine della gara è stato predisposto per lui il test antidoping, solitamente deciso dopo un sorteggio. Per analizzarlo nel modo giusto è necessario un campione d’urina. Il centrale azzurro ha avuto però qualche problema… Per trovare lo stimolo ha quindi camminato a piedi nudi sul prato del Maradona. Pare sia stato addirittura due ore dopo il fischio finale in cerca del tanto agognato stimolo. Intercettato ai microfoni di El Chiringuito TV durante la camminata, il centrale del Napoli ha detto: “Così fa freddo e riesco a fare pipì”, questa la motivazione per cui era scalzo.

Juan Jesus, ci ha quindi scherzato sù sui propri canali social: “Quando vieni sorteggiato all’antidoping ma non ti scappa…”, scrive il brasiliano. Il tutto affiancato da una grafica che riprende il noto film di Shawn Levy “Una notte al museo”, con Robin Williams e Ben Stiller come eccezionali interpreti. Stavolta però in tema stadio, Juan Jesus l’ha infatti tramutato in “Una notte allo stadio”. Non sono mancati i commenti ironici dei tifosi partenopei.