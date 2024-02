“Il Napoli faceva tenerezza”, il quotidiano spagnolo distrugge gli azzurri: critica durissima

La prestazione del Napoli di Calzona contro il Barcellona non è stata premiata in Spagna. Critiche pesantissime agli azzurri.

L’1-1 maturato al termine dei primi 90′ degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona consente al Napoli di giocarsi la qualificazione al ritorno in terra catalana. In vista del ritorno, poi, Calzona avrà molto più tempo a disposizione per preparare la sfida contro la corazzata di Xavi.

In vista del delicato impegno di ieri sera, invece, il nuovo tecnico del Napoli ha avuto a disposizione solo un allenamento e mezzo. Gli azzurri, forse motivati dal nuovo arrivo in panchina, hanno dimostrato sicuramente uno spirito diverse rispetto alle ultime uscite. Questo è piaciuto anche a Calzona che però ha rimproverato i suoi ragazzi per il disordine messo in campo.

Disordine che, però, è costato pesanti critiche nei confronti degli azzurri da parte della stampa iberica.

Napoli, che critiche dalla stampa spagnola!

Gli azzurri, dopo aver sofferto oltremodo nei primi 30′, sono riusciti ad uscire da una situazione delicata attraverso il palleggio e hanno costretto il Barcellona nella propria trequarti. Nella seconda frazione di gioco, poi. i Blaugrana hanno trovato la rete del vantaggio alla prima occasione. Gli azzurri non hanno la speranza e hanno reagito trovando la rete del pari con Osimhen.

Nonostante la prestazione degli azzurri abbia portato un po’ di respiro alla squadra, il quotidiano spagnolo “ABC” ha criticato in modo durissimo la squadra di Calzona.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli fa tenerezza, sembrava una bambola di pezza in balia del Barcellona. La superiorità degli ospiti è stata totale così come è stata inquietante la loro incapacità di trasformarla in una vittoria. Il Barça – o qualunque altra squadra – non troverà mai un rivale così debole, così indifeso, così simile a niente. Come un animale ferito in cerca di una carezza, era commovente vedere gli italiani vagare senza meta, ed era un po’ imbarazzante sentire i radiocronisti catalani festeggiare la partita del Barça come se fosse avvenuta una rivoluzione nella squadra, quando l’unica realtà era la manifesta inferiorità del Napoli. Che anche contro un rivale così fragile il Barcellona non sia riuscito a realizzare la propria superiorità è stato molto più un suo demerito che una conquista dell’orgoglio napoletano”.

Il Napoli, quindi, ha fatto quasi tenerezza dall’altra parte del mar Mediterraneo. La prestazione del Napoli non è assolutamente piaciuta in Spagna e il quotidiano “ABC” ha spiegato che al ritorno solo una catastrofe potrà privare il Barcellona dei quarti di finale.