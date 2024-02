Futuro Osimhen, annuncio dell’agente: “Non andrà a giocare lì”

Futuro Osimhen, l’agente svela in diretta dove potrà giocare il bomber azzurro la prossima stagione: le sorprendenti dichiarazioni

A decidere la gara d’andata degli ottavi di Champions League ci ha pensato Osimhen. Il gol del nigeriano, al minuto 75, ha riportato in pari il risultato e rimandato il discorso qualificazione al ritorno, quando gli azzurri saranno ospitati all’Estadio Olimpico di Barcellona. Alla prima gara di ritorno dalla Coppa d’Africa Osimhen non si è fatto trovare impreparato, nonostante sia visibilmente fuori condizione, dimostrando di avere la stoffa dei grandi campioni, quelli abituati ad un certo tipo di partite, come quelle di Champions.

Del suo rendimento ne ha parlato l’agente Andrea D’Amico, ex intermediario di Osimhen, ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione di “Si gonfia la rete”. “Peccato che nonostante la cavalcata trionfale italiana, l’anno scorso Osimhen non fosse al top negli sconti di Champions contro il Milan perché poteva essere un epilogo diverso anche in Europa“, recrimina l’agente riguardo il doppio scontro Champions della passata stagione. D’Amico ci tiene a sottolineare come anche durante questa stagione, nonostante tutto, l’apporto di Osimhen sia determinante per il Napoli: “Anche quest’anno Osimhen sta dimostrando che è determinante per il Napoli”, le sue parole.

D’Amico sulla Coppa d’Africa: “Non è accettabile per una squadra che gioca la Champions”

Come detto in precedenza Osimhen viene da una faticosa Coppa d’Africa. Con la sua Nazionale ha raggiunto una storica finale, poi persa contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. D’Amico non le ha mandate a dire riguardo il periodo di assenza causa Nazionale:

“Lasciatemi dire che in tema coppa d’Africa, loro hanno tutto il diritto di vedere i giocatori nelle loro Nazionali, ma non quando le squadre che li pagano sono impegnate tra campionato e Champions. I club vanno rispettati“.

Da anni De Laurentiis si batte per una riformulazione dei calendari, di modo da evitare situazioni di questo tipo. D’Amico ha dichiarato di condividere in pieno le proposte del patron azzurro: “È ora di cambiare perché il calcio è una grossa azienda e lavora su un modello di business superato e se ti va male una stagione devi svendere tutto perché se vai in serie B vuol dire svendere tutto”.

Le dichiarazioni di D’Amico sul futuro di Osimhen

Uno dei temi più discussi in casa Napoli è senza dubbio il futuro di Osimhen. Nonostante il recente rinnovo di contratto sono alte le possibilità di trasferimento. In estate si è fatto avanti l’Al Ahli, dall’Arabia Saudita, ma D’Amico è convinto che il futuro di Osimhen non sarà in Medio Oriente, ma piuttosto in Europa: “Credo che lo vedremo in Europa in qualche club importante perché è giovane e vuole togliersi ancora qualche soddisfazione qui”.

Non manca poi un’indicazione più precisa sulla prossima destinazione di Osimhen: “Mbappé andrà al Real, il Psg non si rassegna ad avere dei comprimari per cui credo che Osimhen possa essere un obiettivo anche per i parigini“.