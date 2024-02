Cagliari-Napoli, il club carica i tifosi: il post accende i social

In vista del prossimo match di campionato Cagliari-Napoli il club sardo carica i tifosi in città: nasce una polemica sui social

Questa domenica, alle ore 15, il nuovo Napoli di Calzona scenderà in campo per affrontare la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. L’avversario è il Cagliari di Ranieri. Una trasferta non facile per i partenopei, su un campo complicato e contro una squadra alla disperata ricerca di punti utili per la salvezza. Tra i calciatori di spicco del Cagliari di Ranieri c’è una vecchia conoscenza del Napoli. Si tratta di Gianluca Gaetano, passato in prestito ai rossoblù durante il calciomercato invernale. L’ex azzurro ha messo a referto due reti nelle ultime due partite con i sardi, chissà che non possa essere lui il valore aggiunto per agguantare poi la salvezza.

Segnali incoraggianti anche da parte degli azzurri. In Champions contro il Barcellona si sono visti spiragli di bel calcio e la reazione dopo la rete di Lewandowski, che ha poi portato alla rete decisiva di Osimhen, possono far ben sperare per il prosieguo di stagione. Ora che è tornato a pieno regime il bomber nigeriano, dopo l’assenza causa Coppa d’Africa, si aggiunge una minaccia in più per le avversarie, Cagliari in primis. Nel capoluogo sardo però non vedono l’ora di ospitare gli azzurri. Un gesto ha scatenato i tifosi e infiammato il match.

Cagliari-Napoli, volantini in città: “Non un match come gli altri”

Per i sardi infatti la sfida al Napoli non è un match come gli altri. O quantomeno questo è quello che si evince dai volantini esposti dalla società in città, come presentazione della gara di domenica. In vari spot del capoluogo sardo sono stati esposti dei cartoncini con sù scritto: “Non una partita qualunque”, oppure “Come un popolo come una nazione”.

Segnale ben chiaro che ad attendere gli azzurri non ci sarà un ambiente facile. L’Unipol Domus, ex Sant’Elia, è uno stadio storicamente molto “caldo”. Il fattore campo può essere determinante per la squadra di casa, per questo motivo la società sta facendo il possibile per fomentare il supporto dei suoi tifosi. Di seguito il post che ha fatto tanto discutere sui social:

Cagliari e Napoli, rapporti complicati fra le tifoserie

Cagliari-Napoli è un match considerato a rischio per l’ordine pubblico. Ciò è da ricondurre ai rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, culminati negli scontri della stagione 2021\22. Per quest’anno però la trasferta non è vietata. Gli organi competenti hanno concesso ai tifosi azzurri di approdare in terra sarda senza alcuna limitazione.