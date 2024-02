Verso Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: Calzona cambia 4 giocatori rispetto a Mazzarri

È il giorno della sfida tra Napoli e Barcellona che segna anche l’esordio in panchina di Francesco Calzona, queste le probabili formazioni.

L’attesa sta per finire, il momento del match clou di Champions League tra Napoli e Barcellona è finalmente arrivato. In serata, infatti, allo stadio Maradona, si sfideranno due dei club dal quale ci si aspettava decisamente di più in questa stagione. Il Barça è terzo in Liga e le prestazioni di quest’anno hanno indotto Xavi ad annunciare anzitempo l’addio, che avverrà a fine stagione.

Peggio ha fatto il Napoli che invece di allenatori ne ha già cambiati tre: basta già questo per delineare un’annata fin qui del tutto fallimentare. Detto ciò la stagione non è finita ed esiste ancora la possibilità di salvarla. Per farlo, però, servirà centrare qualche vittoria di prestigio, già a partite contro il Barcellona. A tal proposito mister Calzona pare avere già le idee molto chiare sulla formazione da mandare in campo contro i catalani, effettuando ben quattro cambi rispetto alla squadra scelta da Walter Mazzarri contro il Genoa, match pareggiato e che gli è costato la panchina azzurra.

Calzona si affida alla vecchia guardia, le probabili formazioni di Napoli Barcellona

Intanto, come detto, Calzona riparte e si affida alle sue certezze, partendo dal modulo: quel 4-3-3 che lui ha studiato proprio da Sarri al Napoli e poi da Spalletti. In porta ci sarà Alex Meret, pienamente ristabilito, e ritornato a ruolo di titolare. In difesa tornano Juan Jesus al centro e Mario Rui sulla fascia sinistra, che con Di Lorenzo e Rrahmani completeranno il reparto arretrato. A metà campo, con Lobotka in cabina di regia e Anguissa mezzala destra, il ruolo di mezzala sinistra sarà affidato a Cajuste, che vince il ballottaggio con Traorè. In avanti confermatissimi Politano e Kvaratskhelia sulle corsie laterali, mentre nel ruolo di centravanti tornerà Victor Osimhen, desideroso di riscatto dopo la finale persa con la Nigeria in Coppa d’Africa e le polemiche che hanno accompagnato il suo ritorno in Italia.

Xavi Hernandez, tecnico del Barça, metterà in campo una squadra dal modulo speculare. Quindi più che sui tatticismi, potrebbero essere i duelli a fare la differenza. E quindi mai come stavolta il risultato potrebbe dipendere dalle prestazioni dei singoli calciatori.

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore : Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi.

Insomma, tutto lascia presagire a un match di elevato spessore tecnico. Per Calzona la prima sulla panchina del Napoli sarà decisamente da ricordare.