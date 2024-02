Similitudini tra il PSV e il Napoli dello scudetto: Lozano non ha dubbi in diretta

Tra i protagonisti dello scudetto 2023 anche Lozano, oggi al PSV. L’esterno messicano ha parlato del Napoli ai microfoni di Sky Sport.

La scorsa annata, culminata con lo scudetto del Napoli targato Luciano Spalletti, ha avuto tanti protagonisti. La maggior parte sono rimasti sotto l’ombra del Vesuvio, gli unici due titolari ad aver lasciato Napoli sono stati Kim e il “Chucky” Lozano.

L’esterno offensivo, pedina fondamentale nello scacchiere di Spalletti, grazie alla sua capacità di dare profondità oltre che propensione al sacrificio, ha fatto ritorno al PSV, una cessione legata in particolar modo al mancato rinnovo con i partenopei, che avrebbe obbligato De Laurentiis ad una separazione a zero nel 2024.

Lozano sul Napoli: parole d’amore del “Chucky” per il suo ex team

Questa sera è andata in scena la sfida tra PSV e Borussia Dortmund, con il primo atto giocato in olanda. La compagine tedesca, avanti con il goal di Malen al ventiquattresimo del primo tempo, è stata raggiunta nella ripresa grazie al rigore trasformato da De Jong.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lozano, titolare del tridente olandese, ha rilasciato le proprie dichiarazioni, con un inevitabile pensiero per il suo ex team, il Napoli:

“Questo PSV sembra un po’ la squadra di Napoli, perché i giocatori hanno sempre fiducia del mister e danno tutto per la squadra. Ecco perché assomiglia alla squadra dello scudetto dell’anno scorso. Spero di vedere il Napoli sempre in alto, parlo con qualche mio ex compagno e faccio il tifo per loro”.

Parole d’amore del messicano, in azzurro dal 2019 sino al 2023, una storia lunga, che ha portato in dote una Coppa Italia e soprattutto lo scudetto della scorsa annata. Nello specifico, non è la prima volta che Lozano rilascia parole d’amore per Napoli e la sua gente, che già in passato elogiata ribadendo che difficilmente dimenticherà i suoi anni partenopei.