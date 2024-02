Napoli-Barcellona, soprasso a centrocampo: la scelta di Calzona

Francesco Calzona è intenzionato a fare una scelta importante nella sua prima formazione ufficiale contro il Barcellona

Esordio assoluto su una panchina di un club per Francesco Calzona. La grande novità per Napoli-Barcellona sarà in panchina perché, da meno di 48 ore, gli azzurri hanno un nuovo allenatore. Gli ultimi due giorni sono stati un miscuglio di emozioni per Calzona che è stato accostato agli azzurri nella mattinata di domenica. Dopo una carriera passata, come vice allenatore, al fianco di Sarri e Spalletti, il tecnico di Vibo Valentia ha trovato il successo da commissario tecnico della Slovacchia.

Dopo un lungo cammino ai gironi di qualificazione, Calzona è riuscito a portare la Slovacchia agli Europei che si giocheranno in Germania durante quest’estate. Non ha chiaramente voluto rinunciare al ruolo di ct e così, una volta arrivato il consenso dalla Federazione slovacca, Francesco Calzona ha accettato di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Stasera farà il suo esordio in quella che sarà la partita più importante della stagione per i partenopei. Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi durante l’ultima giornata del girone, il Napoli dovrà vincere per salvare l’annata.

Le prime scelte di Calzona da allenatore del Napoli

Manca sempre meno alla sfida con il Barcellona di questa sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Francesco Calzona avrebbe già in mente la formazione per questo big match. Il tecnico di Vibo Valentia si affiderà al 4-3-3 con Anguissa ed il suo perno Lobotka in mezzo al campo. Come spiega Massimo Ugolini di Sky Sport, nelle ultime ore, Traorè sarebbe il favorito per una maglia da titolare. Arrivato dal mercato di gennaio, il centrocampista non era mai stato impiegato fino alla partita contro il Genoa in cui, anche in quella circostanza, era sceso in campo dal primo minuto.

Con Zielinski fuori dalla lista Uefa e Ngonge out per infortunio, l’ex Sassuolo e Bournemouth sarà titolare in mediana. In attacco dal primo minuto si rivedrà Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era stato assente per tutto il 2024 e l’ultima presenza con la maglia del Napoli risale al 23 dicembre. Dopo quella partita, Osimhen era partito per giocare la Coppa d’Africa dove, con la sua Nigeria, è arrivato a giocarsi la finale per poi perderla contro i padroni di casa della Costa d’Avorio.