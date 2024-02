Napoli-Barcellona, il Maradona è pronto: svelata la coreografia (FOTO)

La Curva B dello Stadio Maradona è pronta alla grande coreografia sugli spalti, ecco le indicazioni da seguire per i tifosi.

Ormai è quasi tutto pronto. I tifosi stanno iniziando a popolare lo Stadio Diego Armando Maradona per quello che sarà il match più importante della stagione. Manca sempre meno tempo e l’attesa diventa trepidante, gli azzurri questa sera si giocheranno gli ottavi di finale di Champions nella gara d’andata contro il Barcellona. C’è grande stima tra le due squadre e tra le tifoserie. A dimostrarlo anche i tanti post social che entrambe i club si stanno dedicando a vicenda. Il Napoli si presenterà con la novità di Francesco Calzona che da questa sera farà l’esordio come nuovo allenatore.

Il tecnico di Vibo Valentia affronterà i catalani con un 4-3-3 in cui Victor Osimhen tornerà titolare. Il nigeriano era stato assente a lungo per la Coppa d’Africa. La squadra ha bisogno dei suoi gol, la tifoseria lo invoca a tornare il bomber dello scudetto conquistato soltanto pochi mesi fa. Allo Stadio Maradona sarà sold-out, biglietti polverizzati dai tifosi in poche ore e clima che sta per diventare quello delle grandi occasioni.

Le indicazioni per la coreografia della Curva B

I tifosi azzurri, in questi momenti, stanno iniziando a prendere possesso dei propri posti allo stadio. Una volta entrati nella struttura di Fuorigrotta, chi avrà acquistato un tagliando in Curva B troverà sul proprio posto alcune indicazioni da seguire per la coreografia. “Collabora per la riuscita della coreografia”, questo quanto scritto sul foglio, seguito poi da queste indicazioni:

Tieni sempre nascosto il pezzo di plastica che hai trovato sul sediolino

Se si cambia posto è obbligatorio lasciare lì il pezzo di plastica. Non bisogna portarla con sé

Quando le squadre faranno l’ingresso in campo, i lanciacori daranno un segnale per alzare al cielo le braccia con il pezzo di plastica trovato sul sediolino. I lanciacori daranno indicazione anche quando si dovranno abbassare le braccia

Finita la coreografia, canta forte e torna a casa senza voce!

AVANTI NAPOLI!

Queste erano le indicazioni, date dai responsabili della Curva B, per una buona riuscita della coreografia. Il Napoli dovrà sfruttare tutta la spinta dei tantissimi tifosi che questa sera saranno presenti allo Stadio Maradona. Arrivare alla partita di ritorno al Camp Nou con due risultati su tre a disposizione sarà di vitale importanza per la squadra di Francesco Calzona.