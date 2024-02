Napoli-Barcellona, il Sindaco Manfredi firma l’ordinanza: sarà vietato in città

In vista di Napoli – Barcellona, il primo cittadino partenopeo, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza: ecco le linee guida

Cresce l’attesa per Napoli – Barcellona, big match che andrà in scena domani sera al Diego Armando Maradona. Previste oltre 50.000 presenze nell’impianto di Fuorigrotta, con un folto gruppo di supporters blaugrana al seguito del proprio team.

Un appuntamento che rappresenterà anche il primo atto dell’era Calzona, terzo tecnico stagionale del Napoli, presentato in conferenza stampa questa sera, a seguito della direzione della prima seduta d’allenamento in quel di Castel Volturno, a poche ore dall’annuncio del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, arrivato solamente ieri sera.

Il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato quest’oggi un’ordinanza che avrà valenza da domani. La priorità per il sindaco della città partenopea è quella della sicurezza, a maggior ragione dopo i fatti dello scorso anno, quando i tifosi dell’Eintratch Francoforte si resero protagonisti di atti vandalici nel centro storico.

Una sorta di spedizione “militare”, in cui i tedeschi, coadiuvati dagli ultras dell’Atalanta, chiamarono allo scontro i gruppi delle due curve napoletane, un contatto evitato solamente dal lavoro certosino della polizia, che attraverso un cordone riuscì ad isolare i tedeschi a Piazza del Gesù.

Questo il testo dell’ordinanza resa nota dal Comune attraverso il proprio sito ufficiale, si parte con il divieto relativo alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche

“1. Il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali e supermercati ubicati nelle seguenti zone: da via Cinthia, altezza via Terracina -via Leopardi-via A. Doria -viale Augusto fino a Piazza Italia -via G. Cesarefino a Piazza Italia – via Campegna –via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri-viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio –viaMarconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’OspedaleSan Paolo”, dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze di mercoledì21 febbraio 2024.

2. Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali e supermercati ubicati nelle seguenti zone: Stazione Marittima e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via dell’Incoronata, via Depretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, nonché Aeroporto di Napoli Capodichino e stazione FS di Napoli Centrale dalle ore 10.00 di mercoledì 21 febbraio 2024 e fino a cessate esigenze di giovedì 22 febbraio 2024″.