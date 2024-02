Il falso storico su Sarri, il merito fu di Calzona: riguarda il Napoli dei 91 punti

Un’intuizione geniale che ha fatto del giocatore uno dei più prolifici di sempre con la maglia del Napoli. In realtà il suo exploit in quella posizione era stato tutto merito di Calzona.

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Un insieme di emozioni diverse che da ieri sera sono diventate ufficialmente realtà quelle per il commissario tecnico della Slovacchia. Bastava infatti solo che la Federazione da Bratislava desse l’ok per vedere un nuovo allenatore a Castel Volturno. Calzona non rinuncerà alla guida della Nazionale slovacca dopo che, con tanti sforzi, è riuscito a portarla ai prossimi Europei che quest’estate si giocheranno in Germania.

Prima di pensare ad Euro 2024 però, il neo allenatore del Napoli proverà a far un’altra impresa: qualificare gli azzurri alla prossima Champions League rimontando i nove punti dal quarto posto. Le partite restanti in campionato sono 14, servirà una vera e propria rivoluzione che con Walter Mazzarri non c’è stata. Il tecnico toscano aveva addirittura peggiorato la media rispetto a quanto fatto da Rudi Garcia nella prima parte del campionato. Serviva uno scossone necessario e così domani sera, nella partita più importante della stagione, sarà Calzona a guidare il Napoli contro il Barcellona.

L’intuizione di Francesco Calzona da vice di Sarri

Il nuovo organico azzurro sta iniziando a prendere forma. Questa mattina tutto lo staff è stato visto entrare all’Hotel Britannique della città dove poi è avvenuto un colloquio con tutta la dirigenza. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta però un piccolo retroscena rimasto “nascosto” ai più. Durante gli anni in cui Francesco Calzona era stato il vice di Sarri, fu lui a suggerire di provare a schierare Dries Mertens come centravanti.

Fu lui a trasformarlo prima in falso nueve, poi in vero centravanti e infine nel principe azzurro del gol. Dries lo ha anche ringraziato pubblicamente. Geniale.

Così scrivono dal Corriere dello Sport per una delle più grandi intuizioni che permisero a Dries Mertens di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli con 148 gol in otto stagioni. L’ex attaccante del Napoli, da due stagioni in Turchia al Galatasaray, starebbe pensando anche di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni. Lo ha confessato stesso lui al programma VTM Sergio Over de Grens qualche settimana fa.