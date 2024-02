Hamsik-Napoli, parla lo slovacco: “Ho preso una decisione”

Calzona ha confermato di aver parlato con Hamsik per far sì che facesse parte del suo staff, Marek ha sciolto ogni dubbio stasera.

Francesco Calzona è stato presentato ufficialmente questa sera, usufruendo della conferenza stampa pre Barcellona, che domani sarà ospite al Diego Armando Maradona. I blaugrana, a due anni di distanza dall’ultima volta, torneranno a giocare un ottavo di finale di Champions League.

Il team catalano è in difficoltà quasi quanto il Napoli, nonostante ciò, anche visto il cambio d’allenatore avvenuto poco meno di 24 ore fa, questo big match rappresenterà una sorta di terapia d’urto per Calzona, che ad oggi ha diretto un unico allenamento con il suo nuovo team.

Hamsik nello staff di Calzona? Lo slovacco scioglie ogni dubbio

Si è parlato e scritto tanto in merito allo staff che avrebbe dovuto comporre il “team Calzona”. Un rientro importante è in effetti avvenuto, quello del preparatore atletico Sinatti, uomo di fiducia di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, allontanatosi la scorsa estate a seguito di vicissitudini con Rudi Garcia.

Oltre a quest’ultimo, però, a far clamore è stata soprattutto l’indiscrezione relativa a Marek Hamsik, vera e propria bandiera del club partenopeo. Lo slovacco, che ha mediato in prima persona con la federazione del proprio paese per far sì che Calzona potesse adempiere al doppio compito, potrebbe fare parte dello staff di quest’ultimo, o quantomeno rientrare in società in veste dirigenziale.

In tal senso, “Marekiaro”, questa sera ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTVS, sciogliendo ogni dubbio in merito:

“Calzona è felice, il suo sogno è sempre stato quello di allenare il Napoli, ho concordato tutto con la Federazione slovacca per far sì che avvenisse. Far parte del suo staff? Francesco vorrebbe, domani ho un incontro con De Laurentiis, ad entrambi, però, ho ribadito che al momento preferirei restare a casa. Stadio? Domani ci sarò, avevo già organizzato tutto al momento del sorteggio però, non volevo perdermi questo appuntamento”.

Insomma, una conferma delle indiscrezioni circolate, ma senza alcun tipo di certezza in merito ad eventuali tempistiche. Hamsik potrebbe iniziare la sua “seconda era” napoletana anche tra qualche settimana, se non tra qualche mese, necessitando di un tempo maggiore per organizzare vari aspetti della sua vita privata, come confermato dallo stesso Calzone poche ore fa in conferenza: