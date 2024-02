Hamsik al Napoli? Calzona risponde in conferenza: svelato il motivo del mancato arrivo

Marek Hamsik è stato vicinissimo al ritorno al Napoli, a svelare i dettagli di questo piano Francesco Calzona in conferenza stampa.

Il Napoli ha ufficialmente presentato Francesco Calzona, terzo allenatore della travagliata stagione dei campioni d’Italia. Lo storico vice di Maurizio Sarri e per una annata di Luciano Spalletti, si è espresso nella conferenza pre Barcellona, al fianco di capitan Di Lorenzo.

Un ritorno a casa per il mister di Vibo Valentia, che nel ruolo di secondo ha vissuto ben quattro stagioni sotto l’ombra del Vesuvio, 3 con Sarri, culminate con il raggiungimento dei 92 punti (record del club), 1 con Spalletti, annata che ha segnato il ritorno in Champions League ponendo le basi per lo scudetto del campionato seguente.

Hamsik – Napoli: parla Calzona, la verità dell’allenatore azzurro su Marek!

Secondo varie indiscrezioni, nello staff di Calzona ci sarebbe dovuto essere anche Marek Hamsik, bandiera del club, che ha mediato in prima persona con la Federazione calcistica slovacca per far sì che l’attuale commissario tecnico potesse svolgere il doppio ruolo.

L’ipotesi di seguire il proprio ex c.t a Napoli, tornando nella città che più di tutti l’ha amato, pareva troppo invitante per “Marekiaro”, che a quanto pare avrebbe dovuto declinare a causa della mancanza di patentino. In realtà, però, i motivi che si celano dietro il momentaneo “no” di Hamsik sarebbero altri, ci ha pensato lo stesso Calzona a svelarli:

“Il presidente vuole migliorare la situazione, non mi ha messo nessuna pressione. Ovviamente conosco il calcio, so quanto è importante qualificarsi in Champions ed eventualmente al Mondiale per club. Su Hamsik invece non nascondo che fortemente ho spinto per far sì che venisse, i tempi però erano troppo ristretti e non è riuscito ad organizzarsi visto che gestisce una accademy nel suo paese. Mai dire mai però nella vita, Hamsik dopo Maradona è forse una delle bandiere più grandi del club”.

Insomma, una porta che resta aperta per quella che è e resterà per sempre una delle bandiere più importanti della SSC Napoli. Probabile che nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, soprattutto in caso di percorso positivo di Calzona, una trattativa per offrire un ruolo dirigenziale o nello staff tecnico ad Hamsik possa riaprirsi.

Staremo a vedere, nel mentre, la sua presenza allo stadio domani è stata confermata da Nicola Lombardo, Responsabile della comunicazione del Napoli, che al termine della risposta di Calzona su Hamsik ha chiosato con un: “Consiglio di guardarsi in giro domani”, con un esplicito riferimento alla presenza dello slovacco allo stadio, una scelta programmata indipendentemente dalla scelta del nuovo allenatore.