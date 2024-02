Chi parte e chi resta, il Napoli ha già deciso le mosse per il prossimo calciomercato

Una parte dei giocatori del Napoli potrebbe lasciare la squadra a partire già dalla prossima estate, rivoluzione annunciata.

Sono tante le versioni del Napoli a cui i tifosi hanno assistito dal momento dello scudetto ad oggi. Di quel Napoli campione d’Italia resta ben poco, almeno nello spirito. Con Francesco Calzona nuovo allenatore, i cambiamenti non potrebbero essersi conclusi qui. Una volta portata a termine quella che, agli occhi di tutti, è una delle stagioni più fallimentari di sempre, potrebbe esserci un’ulteriore rivoluzione a Castel Volturno.

Per arrivarci però è doveroso fare un passo indietro e capire quali saranno le dinamiche che potrebbero portare alcuni giocatori a lasciare il club in estate. Il Napoli attualmente occupa il nono posto in campionato. L’obiettivo iniziale della squadra partenopea era chiaramente quello di vincere nuovamente lo scudetto. Traguardo che pare in realtà non essere mai stato alla portata. Ecco che allora diventa urgente qualificarsi alla prossima Champions League. Sarebbe troppo grave perdere gli introiti della rivoluzionata coppa europea che garantirebbe tanti guadagni alla squadra di Aurelio De Laurentiis.

Nonostante quello del quarto posto appaia come un obiettivo minimo, il rischio di rimanere fuori da tutte le competizioni europee è altissimo. Al quarto posto attualmente c’è un’Atalanta in ottimo stato di forma con addirittura nove punti in più rispetto ai partenopei.

Tanti giocatori sono pronti a lasciare Napoli

Non raggiungere un obiettivo come quello della prossima Champions League potrebbe far riflettere la dirigenza in base alle prossime strategie da seguire sul mercato. È dell’edizione odierna un focus della Gazzetta dello Sport che ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di alcuni giocatori della squadra a partire dalla prossima estate.

Il Napoli vuole fare di Kvicha Kvaratskhelia l’uomo simbolo della squadra ma, affinché rimanga, serve un rinnovo con un ingaggio da top player. A Castel Volturno resteranno anche il capitano Giovanni Di Lorenzo che ha rinnovato fino al 2028 e Natan. Nonostante il difficile adattamento al nostro campionato, il Napoli crede molto nel brasiliano. Stessa situazione per Zambo Anguissa e Lobotka che saranno sempre al centro del progetto azzurro a meno di eventuali offerte indecenti. Anche per Cyril Ngonge si prospetta un futuro da titolare. Il belga ha avuto già un grande impatto sulla squadra nonostante sia arrivato da poche settimane.

Quelli che invece potrebbero lasciare, oltre Zielinski, saranno Osimhen, Raspadori, Rrahamani, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Traorè e Meret. Il nigeriano avrà tanto mercato e la sua clausola potrà facilmente essere pagata. Per Simeone e Raspadori zero gol sotto la gestione Mazzarri, per loro urge una svolta per meritarsi il rinnovo. Non hanno convinto le prestazioni di Rrahamani che però ha un grande peso sullo spogliatoio. Traorè Jr è stato preso in prestito con un riscatto da 25 milioni, troppi in caso di assenza dalla Champions. Infine Lindstrom, pagato profumatamente in estate, visto il poco spazio trovato potrebbe avere offerte di mercato.