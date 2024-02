“Cosa cambia l’esonero di Mazzarri?”: la risposta di Xavi è da non perdere, parla anche de Jong

Napoli-Barcellona è alle porte, e a presentare il match ci ha pensato Xavi. Le parole del tecnico blaugrana in conferenza stampa.

Napoli-Barcellona è ormai giunta dietro l’angolo, con il Maradona pronto a scaldare i motori per questa super sfida di Champions League. Il terreno da gioco partenopeo ha infatti ospitato quest’oggi la rifinitura del club spagnolo, giunto nel primo pomeriggio all’ombra del Vesuvio. Prima di tornare in albergo, però, tempo di conferenza di presentazione del match all’interno della sala stampa di Fuorigrotta, con protagonisti Xavi e Frankie De Jong. I due sono stati ascoltati dai media e dai giornalisti prima di mister Calzona e Di Lorenzo, causa posticipo annunciato ieri.

Napoli-Barcellona, le parole di De Jong

Prima di lasciare la parola al proprio mister, a dare il via alla conferenza è stato il centrocampista Frankie De Jong. Colui che con il passare del tempo è divenuto sempre più un senatore nonché un pilastro cardine del Barcellona, nonostante la giovane età, ha infatti risposto alle iniziali domande della stampa, rilasciando alcune considerazioni sulla sfida e sulla reale difficoltà nell’affrontare il Napoli ad oggi.

Sullo spogliatoio Barcellona in vista dell’incontro:

“Siamo molto carichi. Sono partite che non giochiamo da circa due anni. Abbiamo molta voglia di scendere in campo, lo spogliatoio c’è”.

Poi, De Jong ha attaccato la stampa a causa delle ultime vicissitudini:

“Credo che voi giornalisti diciate un po’ troppe bugie. Negli ultimi giorni mi è capitato di leggere parecchie inesattezze circa il mio rinnovo e la mio volontà di andare altrove. Se sono informazioni che la società passa alla stampa? Non credo proprio. Il diretto interessato sono io e sono consapevole del fatto che siano parecchie bugie. Il Barcellona è il club in cui ho sempre sognato di giocare e sono felice di essere qui. Nel mondo del calcio, però, vedo spesso inesattezze riportate dalla stampa, anche nei confronti di altri calciatori: non credo che smetterete, ma vi chiedo di limitarvi nel riportare bugie”.

Come si affronta un Napoli in crisi:

“Credo che abbiano una squadra di livello con molti campioni. L’anno scorso hanno vinto lo Scudetto e questo è dovuto alla loro grande qualità. Sarà senz’altro una partita difficile, perché sono riusciti ad arrivare agli ottavi di finale di Champions League nonostante le difficoltà”.

Su Kvaratskhelia:

“Per il Napoli lui è un calciatore importante. Sa fare la differenza nell’uno contro uno ed è una figura cardine, che noi da avversari dobbiamo sicuramente prendere in considerazione”.

Infine, sul come preparare una sfida in seguito a un cambio allenatore così a sorpresa:

“Prepariamo bene tutte le partite, non solo quelle di Champions. Domani sarà un match speciale, e lo staff prepara queste occasioni sempre al meglio. Negli ultimi giorni ci hanno mostrato numerosi contenuti sul Napoli e vedremo domani se riusciremo a fare una buona partita”.

Xavi sul cambio allenatore, quanto detto sul Napoli

In seguito agli interventi di De Jong, apparso anche abbastanza polemico nei confronti della stampa, ecco arrivare le dichiarazioni di Xavi. Il tecnico spagnolo ha spronato i suoi elogiando anche il Napoli, parlando di sfida difficile anche a causa del nuovo arrivo a sorpresa di Calzona:

Sulla partita e sull’arrivo di Calzona:

“Il ritorno agli ottavi di Champions per noi rappresenta orgoglio nonché una speranza per arrivare ai quarti di finale. Dovremmo far vedere tutto ciò su cui abbiamo lavorato domani. Abbiamo tutti i presupposti per fare una buona partita, contro un Napoli che ha cambiato allenatore da poco e sorprendentemente. Avranno avuto i loro buoni motivi, ma hanno comunque preso un profilo che già in passato aveva lavorato lì. Non è facile preparare una partita così, perché il cambio non ci lascia punti di riferimento, ma da parte nostra dovremmo mostrare personalità”.

Sui punti di forza del Napoli:

“Giocheremo contro la squadra che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto in Italia. Dobbiamo fare il massimo sia in difesa, che in attacco, che in centrocampo, perché loro hanno tanta qualità soprattutto in avanti. Lì hanno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, che secondo me è un calciatore di assoluto livello”.

Sulla favorita nel match:

“Sia noi che il Napoli stiamo facendo una stagione irregolare, dopo i successi in campionato nella scorsa annata. Ci manteniamo senz’altro sul 50%, perché tutto ciò che si dice sulla favorita prima della partita risultano essere solo parole. Solo il campo e come ci comporteremo domani saprà rispondere”.

Cosa aspettarsi dal nuovo Napoli di Calzona:

“La verità è che ci cambierà molto poco, anche con questo cambio improvviso. Li abbiamo studiati a fondo, sia quando hanno giocato in linea di 3, di 4 o di 5. L’importante non sarà lo schema che Calzona utilizzerà domani, ma che i miei giocatori siano pronti a qualsiasi evenienza e a tenere il pallino del gioco”.

Sul senso di rivalsa del Barcellona:

“Noi non giochiamo per zittire le critiche o le bugie della stampa. Giochiamo per i tifosi, per chi ci sostiene, per mantenere alto il nostro prestigio. Siamo agli ottavi di finale di Champions League dopo due anni in cui non si è centrato tale risultato, e il focus va solo su quello. Il momento della verità? Abbiamo giocato contro il Porto e contro lo Shakhtar e mi è stata fatta la stessa domanda, e credo che mi verrà fatta anche in caso di raggiungimento dei quarti. Non è così, l’obiettivo è riportare il Barcellona in alto in questa competizione”.

Sulla difesa ballerina dei blaugrana:

“Per noi il Napoli è un rivale molto forte a livello offensivo, soprattutto con i tre attaccanti. Sarà fondamentale attaccare bene, perché siamo in Champions, ma soprattutto difendere bene. Abbiamo lavorato tanto per evitare eventuali contropiedi, transizioni o passaggi in profondità, perché sarebbe poi difficile fermare giocatori come Kvara, Osimhen e Politano. Sono tutti e tre profili che possono fare la differenza anche individualmente”.

1 successo su 10 trasferte per il Barcellona, Xavi commenta la difficoltà nel giocare a Napoli:

“Credo che la partita si giocherà alla pari. Il Napoli ha una grande squadra così come noi, e credo che entrambe le squadre abbiano il 50% di possibilità di passare il turno: ho già detto che non ci sono favoriti. Se ci va bene il pareggio? Dipenderà anche dalla partita di domani, ma noi siamo il Barcellona e questo è un risultato che sulla carta non ci piace. Scendiamo in campo ogni volta per vincere, senza dimenticare che anche il Napoli verrà poi a giocare in casa nostra”.

Esonero in caso di sconfitta contro il Napoli? La risposta di Xavi: