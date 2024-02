Retroscena Mazzarri, ci sarebbe una possibilità per evitare l’esonero!

Spunta la possibilità a sorpresa circa Walter Mazzarri e il suo addio alla panchina del Napoli. Permanenza in un solo caso.

Si prepara a scendere in campo nuovamente in una notte europea da brividi il Napoli, che ospiterà il Barcellona di Xavi alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio. Una data alquanto significativa per i partenopei, che torneranno a godere di un Maradona carico e sold out cui urlo “The Champions” potrebbe però esser strozzato e distratto dalle ultime vicende. Sotto la gestione Mazzarri infatti, gli azzurri hanno faticato ad ingranare, finendo per perdere la corsa per qualsiasi obiettivo rimasto in stagione. L’ottavo di finale contro i blaugrana è dunque divenuto fondamentale per il prosieguo dell’annata all’ombra del Vesuvio, dove un nuovo cambio in panchina è atteso nelle prossime ore. Il colpo Calzona infatti si avvicina, sebbene siano arrivati alcuni sorprendenti aggiornamenti circa la permanenza di Mazzarri.

Calzona si avvicina ma Mazzarri può rimanere, le ultime sul Napoli

Non ha perdonato al tecnico il pari contro il Genoa nonché la sconfitta di settimana prima contro il Milan la dirigenza del Napoli, nelle scorse ore vicinissima al cambio allenatore. La strada con Mazzarri sembrerebbe infatti in procinto di dividersi, con Francesco Calzona che ormai tiene banco all’ombra del Vesuvio. Il ritorno del fu collaboratore di Sarri e Spalletti, seguito in questa mini-avventura anche da figure forti del calibro di Hamsik e Sinatti, sembrerebbe essere ormai ad un passo, con i tifosi intricati da tale scenario.

Si è infatti parlato a lungo di possibile esonero per Mazzarri prima di Napoli-Barcellona o in seguito al confronto, senza stare a badare al risultato, sebbene la realtà riportata dalla Gazzetta dello Sport sia un’altra. Secondo il quotidiano rosa infatti, il tecnico toscano rischierebbe il posto soltanto in caso di sconfitta o di prestazione non all’altezza. In caso di vittoria infatti, la fiducia della dirigenza nei confronti di Mazzarri verrebbe rinnovata, almeno fino alla prossima debacle.

Napoli-Barcellona, il futuro di Mazzarri è in palio

La Gazzetta dello Sport ha quindi fornito ulteriori dettagli in merito a tale notizia, narrando di un ultimatum concesso da De Laurentiis a Mazzarri in seguito al pari contro il Genoa. Vincere, o comunque giocare una sfida all’altezza delle reali potenzialità di questo Napoli, è ora l’unico obiettivo divenuto possibile per la dirigenza, che in caso contrario procederà con l’esonero immediato. Il tutto, puntando poi sul nome di punta delle ultime ore, quale Francesco Calzona.