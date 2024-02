Napoli, spunta la notizia su Conte: “Ha già deciso, firma a giugno”

Nonostante l’annuncio fresco di Francesco Calzona, Antonio Conte continua a restare il sogno della prossima stagione.

La travagliata stagione del Napoli prosegue. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, avvenuto a novembre con l’annesso ingaggio di Walter Mazzarri, alla sua seconda era sotto l’ombra del Vesuvio, questa sera è stato proprio il turno del tecnico toscano.

Dopo l’ultimo allenamento diretto nel pomeriggio, Mazzarri ha salutato i suoi giocatori, ricevendo la comunicazione ufficiale d’esonero da De Laurentiis, spinto dall’ultimo pari, ottenuto in rimonta contro il Genoa, a tentare il tutto per tutto con il terzo cambio di rotta del campionato, roba mai vista in una gestione ventennale da parte del patron, raramente propenso agli esoneri.

Conte – Napoli: le ultime news sull’allenatore italiano

Il prossimo uomo a sedersi sulla panchina dei campioni d’Italia in carica sarà Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. L’attuale commissario tecnico della Slovacchia, che sotto la su gestione si è qualificata per i prossimi europei, tornerà dopo il 2022 sotto l’ombra del Vesuvio, questa volta dalla porta principale.

Un doppio ruolo per lui, come specificato in serata dalla stessa Federazione calcistica slovacca, che ci ha tenuto a ribadire la propria disponibilità, unicamente legata al rispetto di alcune condizioni fondamentali, tra cui l’impegno primario con la selezione di Stanislav Lobotka.

Tra queste, quella di un contratto che non vada oltre il termine della seguente stagione, un eventuale prolungamento, infatti, dovrebbe essere messo nero su bianco e concordato a tavolino, anche se ad oggi, pare difficile. Calzona dovrebbe infatti fungere da traghettatore, in attesa di un nuovo nome da cui ripartire in estate, a meno di risultati clamorosi.

Tra i nomi più volte accostati al Napoli in questi mesi c’è certamente Antonio Conte, vero pupillo di De Laurentiis, con cui il pugliese ha un rapporto di lunga data. Per l’ex bandiera della Juventus, però, non mancano le pretendenti, in Italia ed Europa. A quanto pare, in tal senso, la BILD, avrebbe reso note alcune indiscrezioni in serata.

L’ex Tottenham avrebbe messo in cima ai suoi pensieri il Bayern Monaco, voglioso di mettersi alla prova in un nuovo campionato dopo aver vinto in Serie A con Juventus ed Inter e in Premier Leauge con il Chelsea. Una notizia che creerebbe un solco tra Conte ed il Napoli, così come dalle altre pretendenti del massimo campionato italiano, Milan e Roma su tutte, alla ricerca di un nuovo allenatore con cui porre le basi dei progetti futuri.