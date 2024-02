Guai per l’ex allenatore del Napoli: esonero in arrivo

Il rendimento in campionato è disastroso, il posto dell’ex allenatore del Napoli sulla prestigiosa panchina è a serio rischio: le ultime

Da quando ha lasciato il Napoli Gennaro Gattuso non ha avuto vita facile. Prima la parentesi, praticamente mai cominciata, con la Fiorentina. Dopo la sconfitta all’ultima giornata, contro il Verona, che ha negato al Napoli l’accesso alla Champions League, Gattuso fu contattato dalla Fiorentina di Commisso. Tuttavia i rapporti con la società non sono mai sbocciati e il club viola ha optato per sciogliere il contratto di Ringhio ancor prima dell’inizio della sua avventura nel capoluogo toscano. Il club di Commisso ha poi scelto, quella stessa estate, Italiano.

Saltato l’accordo con la Fiorentina, Gattuso decise di prendere un anno sabbatico. Il 9 giugno del 2022 approda in Spagna, al Valencia. L’esperienza spagnola però non è durata molto. Il 30 gennaio dello stesso anno Gattuso viene sollevato dall’incarico. Solo 20 i punti racimolati in Liga dall’ex tecnico del Napoli. Quest’anno poi la grande occasione per rifarsi, al Marsiglia, su una delle panchine più prestigiose d’Europa. Gattuso è stato ingaggiato a stagione in corso, il 27 settembre 2023, per sostituire il dimissionario Marcellino. Il rendimento dell’ex allenatore partenopeo però non sta accontentando l’esigente piazza marsigliese.

Gattuso, continua il periodo nero: rischia l’esonero al Marsiglia

Questa sera il Marsiglia ha affrontato il Brest, sorpresa della stagione in Ligue 1. La squadra guidata da Ringhio, nonostante l’uomo in più per più della metà della seconda frazione di gioco, ha perso negli ultimi scampoli di partita. A decidere la gara una rete Lees Melou. Ora il Marsiglia rischia di non accedere alla prossima Champions League.

Il Marsiglia è crollato al nono posto, a meno 8 punti dal Lille quarto. A questo punto il posto sulla panchina del Marsiglia di Gattuso è a serio rischio. Potrebbe quindi profilarsi un nuovo esonero per l’ex allenatore del Napoli, che continua a non trovar pace dopo l’addio al club partenopeo.