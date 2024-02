Esonero Mazzarri, De Laurentiis stravolge tutto: idea dell’ultim’ora

Cambiano i piani di De Laurentiis circa il probabile esonero di Walter Mazzarri. La news stravolge le idee prima di Napoli-Barcellona.

Una nuova settimana è cominciata in casa Napoli, dove di certo i temi da trattare non sono pochi. Per gli azzurri sono infatti iniziati dei giorni tutt’altro che facili e tutt’altro che quieti, abili a dividere le sfide del Maradona contro Genoa e Barcellona. In particolare però, è il pari contro i rossoblu ad aver fatto scattare qualcosa all’ombra del Vesuvio nonché nella società partenopea, decisa ora a cambiare nuovamente allenatore. Mazzarri sembrerebbe infatti avere le ore contate, con Calzona in pole per sostituire il toscano. A fornirci aggiornamenti sul caso, quindi, il giornalista di DAZN Orazio Accomando, secondo cui le prossime ore si riveleranno essere fondamentali nonostante un dietrofront ad opera di De Laurentiis.

Napoli-Calzona, è accordo totale ma slitta la chiusura

Nonostante il nome di punta fosse quello di Marco Giampaolo appena 48 ore fa, in casa Napoli si è vissuto un vero e proprio ribaltone, che ha portato gli azzurri a virare su un profilo già conoscitore dell’ambiente. Trattasi di Francesco Calzona, che la maglia azzurra l’ha indossata da membro dello staff sia sotto la gestione Sarri che sotto la prima gestione Spalletti. L’attuale tecnico della Slovacchia è stato quindi contattato nelle ultime giornate, con una risposta positiva giunta sin da subito.

Secondo Accomando, però, l’accordo trovato ora sarebbe totale, con Calzona e il Napoli mai così vicini e, soprattutto, con il destino di Mazzarri ormai totalmente segnato. Il giornalista ha quindi sviscerato ulteriormente la faccenda, dichiarando che l’obiettivo primario del Napoli era quello di esonerare il tecnico toscano già prima della sfida contro il Barcellona. Questo, per dare un forte scossone all’ambiente prima della partita difatti più importante della stagione, nella quale una grossa fetta dell’annata azzurra è in palio. Alla fine, però, in casa partenopea sembrerebbe aver prevalso la razionalità, con Accomando che ha quindi rivelato quando Calzona potrebbe unirsi alla squadra.

Calzona al Napoli, quando la chiusura

Come già detto, sull’istinto e sulla voglia di caricare l’ambiente con una mossa rischiosa, sembrerebbe aver vinto la razionalità. Niente arrivo prima di Napoli-Barcellona per Calzona, con Mazzarri che assume però un’aura da separato in casa. Indipendentemente dal risultato della sfida di Champions infatti, gli azzurri tenteranno lo sprint per il nuovo tecnico, in modo da poter contare sulla nuova gestione per le prossime e delicate sfide in Serie A nonché per il ritorno del confronto europeo. Si attendono quindi aggiornamenti ora dopo ora.