Calzona al Napoli, la nota della Slovacchia: ci sono dei parametri da rispettare

Calzona sarà il nuovo tecnico del Napoli, ciò non impedirà all’attuale c.t della Slovacchia di proseguire con tale nazionale.

Da stasera è ufficiale: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico calabrese, natio di Vibo Valentia, dopo due esperienze da secondo in azzurro, rispettivamente alle spalle di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, tornerà sulla panchina dei campioni d’Italia dalla porta principale.

Il primo allenamento verrà diretto domani, quando quest’ultimo nella conferenza pre gara di Champions League, coglierà l’occasione per essere presentato alla stampa.

Doppio ruolo per Calzona, che nonostante il prestigioso incarico, continuerà a seguire le vicende della nazionale slovacca in prima persona, condotta sapientemente all’Europeo. In tal senso, la Federazione calcistica slovacca, attraverso i suoi canali ufficiali, ci ha tenuto a precisare quanto segue:

“Dopo intensi colloqui con Calzona e consultazioni con il presidente della SFZ Jan Kovacik, il vicepresidente della nazionale Karol Belanik e i membri del comitato esecutiv, la SFZ ha deciso di dare il consenso a Calzona per guidare anche l’SSC Napoli alle seguenti condizioni: 1) Il consenso è limitato nel tempo al periodo dal 19 febbraio fino all’ultima partita di Serie A o Champions League dell’SSC Napoli nella stagione 2023/24; 2) ??L’allenatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto valido con SFZ; 3) ??L’allenatore sarà a disposizione della Nazionale slovacca di calcio sempre, ma non esclusivamente, durante le date riservate alle squadre nazionali dal calendario calcistico internazionale, inclusa la presenza personale alla conferenza stampa prima delle partite di marzo della nazionale slovacca”.

Successivamente, i vertici federali slovacchi hanno chiosato con una specifica relativa ad un eventuale infrazione delle sopracitate condizioni, che porterebbe ad una inevitabile revoca della concessione:

“SFZ ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in caso di mancato rispetto di una qualsiasi di queste condizioni. Questa procedura è stata concordata da tutti i membri del comitato esecutivo della SFZ. La Federcalcio slovacca è consapevole che si tratta di una decisione atipica che potrebbe destare preoccupazione tra i tifosi. Comprende però anche il rapporto eccezionale di Calzona con il club in cui ha lavorato a lungo e la sua voglia di aiutarlo nell’attuale difficile situazione. L’allenatore Calzona, ha più volte dichiarato che la priorità principale della sua attività resta la Nazionale slovacca e la sua preparazione per fase finale di Euro 2024”.

Come si suol dire: patti chiari, amicizia lunga. Nulla è stato lasciato al caso per dare il via a questa nuova avventura di Calzona sotto l’ombra del Vesuvio.