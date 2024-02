Trionfo del Napoli Basket: arriva la vittoria della Coppa Italia!

Trionfo Napoli. Si è appena conclusa la finale di Coppa Italia tra Gevi Napoli Basket e Olimpia Milano che ha visto vincere gli azzurri.

Se da una parte il Napoli calcio continua a deludere le aspettative dei tifosi, con una stagione ben al di sotto delle previsioni, c’è una squadra in città che invece sta facendo gioire come non mai i suoi sostenitori. Si tratta del Napoli Basket, che questa sera ha giocato la finalissima di Coppa Italia contro l’Olimpia Milano, una delle squadre più rappresentative dell’intera pallacanestro italiana.

Una partita da sogno quella tra Napoli Basket e Olimpia Milano. I partenopei sono approdati in finale dopo aver disputato una semifinale combattutissima contro Reggio Emilia. Ancor prima, nei quarti di finale, gli azzurri hanno battuto Brescia, che al momento guida la classifica della Lega A di pallacanestro. Come al solito il supporto dei tifosi non è mancato. Il settore ospiti, riservato ai tifosi partenopei, è apparso pieno, come d’altronde in tutte le gare precedenti. I tifosi presenti hanno spinto i ragazzi di coach Milicic dal primo all’ultimo secondo di gara.

Napoli Basket campione: gli azzurri vincono la Coppa Italia

Il match si è concluso con il risultato di 72-77 in favore degli azzurri. Il premio di MVP della finale è andato a Sokolowski, che ha messo a referto 16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Tra i grandi protagonisti senza dubbio anche il canadese Ennis, che ha portato a casa anche il premio di miglior assistman dell’intero torneo, Pullen, autore della tripla decisiva che ha portato Napoli alla vittoria ed Owens, sacrificatosi per la squadra per tutta la durata del match. Impossibile non citare anche Zubcic, che ha messo a referto ben 11 punti. Per Milano invece il miglior realizzatore è stato Nicolo Melli, con 20 punti, conditi anche da 8 rimbalzi e 1 assist.

Ma la vittoria di Napoli spicca, più che per individualità, per compattezza della squadra. Coach Igor Milicic ha messo in piedi una squadra unita, che nei momenti di difficoltà si fa forza a vicenda, dimostrando di essere un allenatore esperto già alla prima esperienza nel campionato italiano, tutto ciò grazie anche all’aiuto fondamentale del suo staff. Gli azzurri hanno quindi interrotto una lunga astinenza di trofei, durata ben 18 anni. Un titolo storico, per una città che negli anni ha avuto tante difficoltà con le tante società di basket che si sono succeduti. Ora la Generazione Vincente ha accontentato la fame di trofei dei calorosi tifosi azzurri.